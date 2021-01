Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice diventano una coppia?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice diventano una coppia? Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice si mettono insieme? Partiamo dalle parole della capocommessa nella puntata 67 della stagione 5 per fare le nostre ipotesi. Clelia è stanchissima. In questi giorni anche le attività normali la stancano molto. È fortunata a avere Luciano che si occupa di Carlo. Beatrice pensa che sembrino una famiglia in tutto e per tutto. “Quella del buon padre è una vocazione” commenta Clelia. Vittorio sembra adatto. Conti ha trovato una sua chiave per legare con Pietro. È diventato un punto di riferimento molto importante per Serena e Pietro. Beatrice precisa che è diverso perché lei e Vittorio non sono una coppia. Per Clelia non è quello a fare la differenza bensì l’amore che si prova che supera ogni ostacolo.

La Calligaris lo sa bene, ma forse questo vale anche per Vittorio e Beatrice. Ricordiamo che Conti è (felicemente) sposato con Marta. Visto quello che sta succedendo, però, sembra che le cose stiano andando in una direzione precisa.

Il Paradiso Delle Signore 5 Vittorio Conti Interpretato Da Alessandro Tersigni E Beatrice Conti Interpretata Da Caterina Bertone Qui Nella Puntata 75 Mentre Pedalano Insieme Credits Rai

Nella puntata 75 della stagione 5 Beatrice e Vittorio vanno da Armando in ciclofficina. Lui è pieno di grasso sulla faccia e sulle mani. La signora pensa che siano lì per prendere Pietro. Mentre Armando fa finta di andare a chiamarlo Beatrice elogia Vittorio per la vittoria su Umberto sulla questione del voltafaccia nei confronti di Cosimo. Conti riconosce che il merito vada a Federico. Anche Beatrice si è spesa per tante buone cause. Gestire una famiglia è già un lavoro. Vittorio dice che non potrà mai ripagare il tempo passato in famiglia ma… Ecco che Armando arriva con un tandem. L’ultimo modello sul mercato. “Quindi non siamo venuti qua per Pietro?” capisce Beatrice. La cognata vuole guidare. Vittorio e Beatrice faticano a trovare l’equilibrio, ma poi partono. Che sia una metafora visiva della loro relazione?

Beatrice pedala, ma non lo faceva da anni. “Siamo andati all’unisono” commenta Beatrice. “In effetti siamo ancora una bella coppia” aggiunge Vittorio. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice si baciano? Non nella puntata 75 della stagione 5 perché si stanno per baciare quando arriva Pietro. Nel blocco di puntate 81-85 della stagione 5, però, c’è una svolta per la loro storia.