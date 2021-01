Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice tornano insieme?

Nella puntata 66 della stagione 5 Beatrice chiede a Vittorio di non pensare più al passato. Quei ragazzi che si sono amati sotto le bombe devono restare nei ricordi. Eppure qualcosa ci fa pensare che sia difficile lasciarli lì. Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice tornano ad amarsi?

Facciamo un passo indietro. Nella puntata 62 della stagione 5 Beatrice ha fatto il solito incubo sui bombardamenti. La sua mente le gioca brutti scherzi. Secondo Freud nel nostro inconscio nulla è come appare: questo è quello che condivide Vittorio. Forse attraverso il sogno la psiche ammette quello che il cervello non è pronto a dire. Conti conosce il filosofo perché è importante essere abili a leggere la mente umana.

Lo stesso giorno Luciano chiede a Beatrice come sia andato il ritorno sui banchi di scuola. Questa avventura le farà vedere la situazione dei suoi figli con occhi diversi. Sono gli anni Sessanta. Tutto è possibile secondo Luciano. Tutto tranne quello che forse lei vorrebbe in cuor suo. Beatrice è ancora innamorata di Vittorio, ma sa che è felicemente sposato e fa di tutto per non pensare ai suoi sentimenti. A Beatrice sarebbe piaciuto lavorare. Edoardo, però, non glielo ha mai permesso. Beatrice è pronta a rimettersi in gioco sebbene pensa di non essere all’avanguardia come Marta. È davvero l’unica cosa che invidia alla figlia di Umberto?

Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio non ha mai dimenticato Beatrice?

continua a leggere dopo la pubblicità

Il Paradiso Delle Signore 5 Beatrice Conti Interpretata Da Caterina Bertone Qui Nella Puntata 62 Credits Rai

Vittorio chiama Pietro per cena. Il ragazzo vorrebbe interpretare il sogno dei bombardamenti di Beatrice. Anche a Conti capita di pensarci. Lui pensa che se è sopravvissuto a quello può farlo a tutti. “Quando si sta insieme e ci si stringe gli uni agli altri la paura passa più in fretta” racconta Vittorio. Si nascondevano nello stesso nascondiglio senza Edoardo. Beatrice leggeva le favole per i più piccoli. Invece Vittorio disegnava dei ritratti e Beatrice ne porta uno con sé come un portafortuna. “Eri bellissima, mamma” e Vittorio aggiunge “come una regina”.

Vittorio ammette di essere stupito di quel ritratto. Si ricorda tutto di quella notte, la notte in cui la bomba è entrata nel rifugio. Si sono messi a correre fino alla cantina. Avevano bisogno di sentirsi liberi e si sono lasciati andare. Non avrebbero dovuto per Edoardo, ma Vittorio non si è mai pentito. È stata la notte più terribile e bella di tutta la sua vita. Suona il telefono. È la Madre Superiora del collegio di Serena. La piccola è in lacrime. Beatrice le primette che la andrà a prendere. Quando Beatrice porge la cornetta a Vittorio le loro dita si toccano. Si scambiamo uno sguardo che vale più di mille parole. Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice tornano insieme? Pensiamo che Vittorio sia un uomo fedele, ma a questo punto non possiamo escluderlo.