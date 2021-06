Nella nuova stagione della nota soap opera ‘Il Paradiso delle Signore’, dovrebbero esserci due nuovi ingressi. Di chi si tratta?

La sesta edizione della serie targata Rai sta infatti vedendo l’inizio delle riprese. I fans non sono più nella pelle: le vicende dei personaggi stanno per ritornare. Gli attori sono infatti già al lavoro per registrare le nuove puntate. Sapete però che ci sarebbero due nuovi attori, pronti ad interpretare personaggi che oggi ancora non conosciamo? Ecco svelati i loro nomi.

Il Paradiso delle Signore 6: chi sono i due nuovi attori

Attualmente, non si hanno molte informazioni su come proseguiranno le vicende raccontate nella soap ‘Il Paradiso delle Signore‘. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe tutto pronto per lasciare entrare nel cast due personaggi nuovi di zecca: sono stati proprio gli attori in oggetto a rivelarlo.

La prima new entry potrebbe essere l’attrice Laura Rossi, che non ha perso occasione per pubblicare un post sul suo profilo instagram ufficiale. “Il primo e unico ruolo in tv“, ha scritto la donna come didascalia del post, “la sartina ne Il Paradiso delle Signore’”. La Rossi è apparsa con un outfit molto elegante e, secondo quanto ipotizzato dai fans, l’attrice potrebbe andare a sostituire la giovane sarta siciliana nel negozio di Vittorio.

Il secondo attore a prendere parte alle riprese dovrebbe invece essere Salvatore Langella, il quale ha postato una foto scattata sul set della nota soap opera.

L’uomo appare vestito in giacca e cravatta, ma non è ancora stato rivelato il ruolo che potrebbe interpretare. Sono tante le ipotesi fatte dai tantissimi telespettatori dalla serie: l’attore potrebbe essere legato in qualche modo al personaggio di Achille Ravasi o potrebbe anche essere un nuovo amore di qualcuna delle protagoniste.

Insomma, la verità su come proseguirà la sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore‘ ancora non si sa. Non resta che attendere la messa in onda delle attesissime puntate per scoprire come andranno a finire le varie vicende.

Quel che è certo è che ci saranno sicuramente numerosi colpi di scena ed imprevedibili sorprese. Per il resto, si vedrà…