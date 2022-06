Il paradiso delle signore 7, tutto cambia. Una grande protagonista fatta fuori si sfoga sui social. Ecco chi è

A settembre l’amatissima soap pomeridiana di rai 1, Il paradiso delle signore, tornerà con con la settima stagione per la gioia di milioni di italiani. Le riprese sono già cominciate da qualche settimana e, dunque, si è potuto già notare una rivoluzione per quanto riguarda il cast. Per alcuni ci sono state delle conferme o smentite, per altri, invece, c’è ancora un punto interrogativo. Scopriamo chi resta, chi è andato via e chi potrebbe tornare.

La nuova stagione de Il paradiso delle signore subirà una vera e propria svolta. In particolare, la trama potrebbe essere molto intrecciata a causa del via vai di alcuni protagonisti. Infatti, ci saranno sia delle new entry che dei vecchi ritorni, oltre a delle presenze fisse. Tra queste ultime ci saranno sicuramente Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino di Milano, Roberto Farnesi, il commendatore Umberto Guarnieri, e Vanessa Gravina, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

La contessa avrà un ruolo rivoluzionario della nuova stagione. L’abbiamo lasciata come una donna tradita dal suo Umberto e che ha voglia di vendetta. Precisamente, acquisterà le quote del magazzino di Dante Romagnoli, a sua volta acquistate con l’inganno da Guarnieri, e diventerà co proprietaria assieme a Vittorio. A dare l’addio al cast de Il paradiso delle signore con un post su instagram in cui salutava i fan, già a fine sesta stagione, è stata Caterina Bertone che interpretava Beatrice Conti, cognata di Vittorio.

Tra le indiscrezioni più attese rientra il possibile ritorno di Gloria Radulescu che veste i panni di Marta Guarnieri, ex moglie di Vittorio e figlia di Umberto. La ragazza, infatti, potrebbe tornare dall’America per stare vicino al padre e riconquistare il cuore dell’ex marito. Per quanto riguarda i grandi ritorni, invece, voci sempre più certe affermano che Cristiano Caccamo, protagonista della prima stagione, tornerà a interpretare i panni di Quinto Reggiani, ex marito di Anna Imbriani la quale, anch’ella ritornata nella sesta stagione, ha sposato Salvatore Amato. I fan più attenti di Caccamo avevano avuto già qualche sospetto sui social in quanto l’attore si era mostrato nei panni di Quinto.

Gli autori de Il Paradiso delle Signore, dunque, sono riusciti a convincere l’amatissimo attore calabrese a tornare a far parte del cast. Ciò comporterà nuovi intrecci nella trama e, in particolare, su ciò che accadrà tra Anna, l’attuale marito Salvatore e Quinto. Quest’ultimo potrebbe non essere morto e quindi potrebbe ostacolare il divorzio tra i due novelli sposi, esercitando i suoi diritti coniugali su Anna e costringendola a rimanere sposata con lui. Insomma, ce ne saranno delle belle e il pubblico è già in fremito per vedere le nuove storie che nascono dentro e fuori al grande magazzino Milanese.

