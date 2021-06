Continuano le repliche della terza stagione de ‘Il Paradiso delle Signore’, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ecco le anticipazioni.

La seguitissima soap opera sta infatti continuando a regalare incredibili emozioni ai suoi migliaia di telespettatori italiani. Le vicende raccontate sono infatti sempre un pozzo di sorprese e sono in grado di contenere anche imprevedibili colpi di scena. Nell’attesa della nuovissima stagione, stanno andando in onda sul palinsesto Rai le repliche delle precedenti edizioni de ‘Il Paradiso delle Signore‘. Questo è quello che rivelano le anticipazioni della puntata di domani 30 giugno 2021.

Le anticipazioni de ‘Il Paradiso delle Signore’: quello che succederà nella soap opera

La giovane Marta ha intenzione di affrontare Umberto Guarnieri, dato che è venuta a conoscenza di tutti i suoi segreti dopo un dialogo con Luca Spinelli. La ragazza cade però in un dirupo e rischia di morire: riesce fortunatamente a salvarsi e viene trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Poco tempo dopo, la stessa decide però di farsi dimettere nonostante i medici continuino ad essere contrari. Marta ritorna così nella villa e, proprio lì, riesce ad intercettare zia Adelaide che è appena tornata da Parigi. L’intenzione della ragazza è proprio quello di far dire alla zia tutto quello che sa sulla famiglia Fonseca e su Umberto.

Intanto, la Guarnieri non ha ancora avuto il tempo di riappacificarsi con Vittorio: i due potranno però incontrarsi presto, ma ancora non ritorneranno insieme. Luciano Cattaneo comunica poi a Clelia che la sua sudditanza verso Oscar vedrà a breve una vera e propria fine, proprio grazie alla collaborazione di Rino.

Nel frattempo, Gabriella riceverà una lettera d’amore da uno spasimante anonimo e Nora continuerà la sua vendetta contro Tina. Quest’ultima canterà infatti, durante un’esibizione radiofonica, una canzone che Sandro ha dedicato a lei. E’ così che Nora inizierà a definirla una ‘rovina famiglie‘. Cosa succederà alla fine? Non resta che attendere per poter scoprire come reagirà Tina dinnanzi allo scontro della sua ‘nemica’.

Intanto, ‘Il Paradiso delle Signore‘ continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.50 su Rai 1.