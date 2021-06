il-paradiso-delle-signore-anticipazioni.-grande-ritorno-nel-cast,-e-chi-se-lo-aspettava!

L’estate passerà, e tornerà il palinsesto autunnale, con sorprese interessanti e graditi ritorni. Tra questi ultimi, Il Paradiso delle Signore: ma che cosa succederà nella serie?

Il paradiso delle signore cast (screenshot Instagram)

Novità, novità travolgenti. La serie, arrivata alla sesta edizione, vedrà infatti due nuovi ingressi, Ezio e Marco, ed un gradito ritorno. Partiamo dalle new entries.

La prima riguarderà la contessa di Sant’Erasmo, Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina. Insieme ad Umberto Guarineri (Roberto Farnesi) accoglierà nella villa di famiglia il nipote Marco, interpretato dal giovane Moisé Curia.

Ezio, finora conosciuto come Teresio, è invece il padre di Stefania, ovvero Grace Ambrose. Anche lui arriverà a Milano, creando ansia e preoccupazione in Gloria (Lara Komar), cha non ha ancora confessato a Stefania di essere la madre.

Il ruolo di Ezio spetterà al grande Massimo Poggio.

Grande ritorno da…oltremanica!

Veniamo ora al grande ritorno della serie. Interpretata da Neva Leoni, brava e simpatica attrice romana molto attiva anche sul web, ci sarà il ritorno di Tina Amato.

La figlia terzogenita di Giuseppe e Agnese (Nicola Rignanese ed Antonella Attili), ormai famosa cantante oltremanica, rientrerà a Milano.

Neva Leoni (screenshot instagram)

A darne la notizia è proprio la Rai, che in un comunicato ha scritto

La famiglia siciliana, invece, vedrà travolto l’appena ritrovato equilibrio familiare dal rientro a Milano della figlia Tina, ormai affermata cantante d’oltremanica, e dal segreto che Giuseppe nasconde in Germania

Il segreto di Giuseppe, come ricorderete, nascosto da numerose menzogne inventate per nascondere la sua relazione con Petra che porterà alla nascita di un altro figlio.

E’ inoltre dato confermato il ritorno di Roberto Landi (Filippo Scarafia)e di Giulia Vecchio, nel ruolo di Anna Imbriani. Faranno loro compagnia le attrici Lucrezia Massari e Valentina Di Bartolo.

Nuove avventure e tante emozioni, insomma, pronte a partire dal prossimo settembre!