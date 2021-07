Cresce l’attesa per la sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore’, intanto alcune anticipazioni arrivano dalla lista del cast.

Negli ultimi due anni il seguito della soap opera italiana ‘Il Paradiso delle Signore‘ è cresciuto a dismisura. Le ultime puntate della quinta stagione hanno fatto registrare un picco di ascolti e il massimo da quando è iniziata la serie. Il finale aperto della stagione, inoltre, ha acuito l’interesse di capire quali saranno gli sviluppi del prossimo anno ed è dunque logico che tra i fan ci sia una grande aspettativa per quanto riguarda le puntate del prossimo anno.

Il debutto della sesta stagione è previsto per il prossimo settembre, ma già oggi gli attori sono tornati sul set per registrare le puntate che potremo osservare tra qualche mese. Dalla produzione e dal cast c’è grande riserbo per quanto riguarda i dettagli della trama che andremo a vedere, anche se di tanto in tanto vengono rilasciate alcune dichiarazioni per incrementare l’hype nei confronti dei prossimi risvolti. Di fatto ad oggi non si sa nulla della trama, ma qualche cambiamento è facilmente intuibile da conferma o dalla mancata conferma di alcuni membri del cast.

Il Paradiso delle Signore, nella sesta stagione tanti addii e qualche ritorno

Data la fine della quinta stagione è facile immaginare che almeno nelle prime puntate Roberto Farnesi e Vanessa Gravina saranno al centro del canovaccio per il caso Ravasi. Nella loro famiglia ci sarà la prima defezione della prossima stagione, visto che sembra che Marta non ha intenzione di tornare a casa da New York. La sua assenza è probabilmente dettata da un’esigenza di copione, ma per chi sperava in un ritorno ci sarà una delusione: Gloria Radolescu non fa parte del cast.

Assente dal set anche Giancarlo Commare, l’attore che interpreta Rocco. Anche in questo caso sarà un’assenza pesante, visto che in molti speravano di vederlo sposato con Maria. L’attrice che interpreta la sua fidanzata sarà presente, dunque è possibile che si parli del loro matrimonio, ma non è da escludere che la partenza di Rocco crei nuove possibilità amorose per la bella Maria. Tra gli assenti anche Alessandro Fella, l’interprete di Federico, personaggio di cui si sono perse le tracce.

Tra le conferme, invece, c’è quella di Umberto, il quale dovrà affrontare l’assenza di Marta e il difficile rapporto con il figlio ritrovato da poco. Ma la sesta stagione non prevede solamente addii. Confermato infatti il ritorno di Anna Imbriani, una delle protagoniste più amate delle prime due stagioni della soap. Tornerà in scena anche la famiglia Amato, rappresentata da Tina. La ragazza ha realizzato il sogno di diventare una cantante ed il suo ritorno porterà squilibrio tra i protagonisti.