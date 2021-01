il-paradiso-delle-signore-cast,-attori-e-personaggi

Il Paradiso delle Signore cast: ecco le new entry nella quinta stagione o Daily 3 de Il Paradiso delle Signore.

Chi è Nicola Rignanese, Giuseppe Amato ne Il paradiso delle signore

Nicola Rignanese qui in un posato per il servizio fotografico de I Topi Credits Franco Origlia e Getty Images

Nicola Rignanese è un attore visto in diversi film tra cui Qualunquemente, Il paese delle spose infelici e Tutto tutto niente niente.

Per il piccolo schermo ricordiamo Dov’è Mario?, La mafia uccide solo d’estate, Questo nostro amore. È anche nel cast de Il cacciatore, Trust: Il rapimento Getty. Recita anche in Come Quando Fuori Piove, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, I topi è U Stortu e Romulus.

Giuseppe Amato NON è una new entry assoluta della stagione Daily 3 de Il Paradiso delle Signore. Torna, però, nella puntata 46 del tutto inaspettatamente. È il marito di Agnese, padre di Salvatore, Antonio e Tina.

Chi è Greta Oldoni, Fiorenza Gramini ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza interpretata da Greta Oldoni, qui nella puntata 19 Credits RAI

È un’attrice italiana classe 1985, nata a Milano.

Fiorenza Gramini ne Il paradiso delle signore

Nella soap Greta Oldoni interpreta Fiorenza Gramini. Dopo un testa a testa con Adelaide per la presidenza del Circolo, accetta il compromesso di essere la Vice della Contessa.

Chi è Federico Antonucci, Sante Gaiardoni ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 5 Sante Gaiardoni interpretato da Federico Antonucci, qui nella puntata 34 Credits Rai

Questo attore è ricordato per il ruolo di Lorenzo Iacovoni ne L’Allieva e per la sua partecipazioni ad altri progetti come Immaturi – La Serie.

Sante Gaiardoni ne Il paradiso delle signore

Ne Il Paradiso delle Signore 5 interpreta Sante Gaiardoni, l’idolo del ciclismo nazionale. Adorato da Armando e Luciano, il ciclista visita più volte il grande magazzino.

Chi è Carlotta Proietti, la signora Ridolfi ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 5 la signora Ridolfi interpretata da Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti, qui nella puntata 19 Credits RAI

Carlotta Proietti è la figlia del grande Gigi Proietti, l’attore venuto a mancare il 2 novembre 2020. Ha una sorella più grande, Susanna. Carlotta segue le orme del padre. Diventa un’attrice e recita al suo fianco ne Una pallottola nel cuore 2.

Vediamo la signora Ridolfi fare acquisti al Paradiso nella puntata 19 della stagione Daily 3. Pare essere una cliente abituale per come si approccia Dora. La sua storyline, però, non finisce qui. La signora Ridolfi subisce un furto: sparisce il suo borsellino e torna a cercarlo al grande magazzino.

Chi è Andrea Savorelli, Pietro Conti ne Il paradiso delle signore

il paradiso delle signore 5 pietro conti interpretato da andrea savorelli qui nella puntata 39 credits rai

Andrea Savorelli è un giovane attore italiano. Con Il Paradiso delle Signore Daily 3 debutta sul piccolo schermo.

Nella soap Pietro Conti, interpretato da Andrea Savorelli, è il figlio di Beatrice e Edoardo Conti. Essendo Edoardo il fratello di Vittorio, Pietro è il nipote del direttore del grande magazzino. Ha una sorella più piccola, Serena. Quando Pietro e Serena entrano nella storia del Paradiso hanno rispettivamente diciotto e nove anni.

Chi è Caterina Bertone, Beatrice Conti ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 5 Beatrice Conti interpretata da Caterina Bertone, qui in una scena Credits RAI

Caterina Bertone è un’attrice italiana, classe 1982. In tv, prima di approdare nel cast de Il Paradiso delle Signore Daily 3 la vediamo ne Il Tredicesimo Apostolo, Immaturi – La serie e Masantonio. Tra gli altri progetti, citiamo un paio di lungometraggi per il cinema: Lucrezia Borgia, a short film for the opera e Nine.

Ne Il Paradiso delle Signore Beatrice Conti è la cognata di Vittorio. Bussa alla porta del direttore del Paradiso con una tragica notizia. Il fratello di Vittorio, nonché marito di Beatrice, è morto. La donna è la mamma di Serena e di Pietro.

Chi è Grace Ambrose, Stefania Colombo ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 5 Stefania Colombo interpretata da Grace Ambrose Credits RAI

Grace Ambrose è un’attrice nata a Roma nel 1996. La vera storia di Luisa Bonfanti, La voce del lupo, Compromessi Sposi e Il primo Natale sono alcuni progetti a cui partecipa per il grande schermo. Dopo il ruolo ne Una pallottola nel cuore 3, approda nel cast de Il Paradiso delle Signore 5.

Stefania Colombo è la figlia di Teresio, un cugino della zia Ernesta. Gravita, intorno, alla famiglia Cattaneo. Federico e Nicoletta hanno passato con lei qualche tempo da bambini.

Proprio del giovane Cattaneo la ragazza è segretamente innamorata. Stefania è appassionata di moda e il Paradiso il posto perfetto per lei…

Chi è Giulia Patrignani, Serena Conti ne Il paradiso delle signore

Giulia Patrignani è Serena Conti ne Il Paradiso delle Signore Daily 3, qui in un posato Credits Ph. Sonia Ursini Photographer

Giulia Patrignani è un’attrice nata a Roma nel 2008. Fa riferimento all’agenzia Studio Emme di Sergio e Sara Martinelli. Nonostante la sua giovane età la vediamo in diversi progetti sia televisivi sia cinematografici. Ricordiamo lo spot per Enel nel 2019 e la partecipazione al film con Riccardo Scamarcio Il legame nello stesso anno.

Nel 2017, invece, entra nel cast di Killing Eve. Per quanto riguarda le fiction la vediamo in Bella da morire, Doc – Nelle tue mani e Luce dei tuoi occhi. Nella stagione Daily 3 de Il Paradiso delle Signore interpreta Serena Conti.

Serena è una bambina e il cognome ci dà un’importante informazione sulla sua famiglia. “Conti” è un cognome che ci è familiare! Clicca sul link per scoprire cosa sappiamo sul personaggio!

Sono tanti le new entry nel cast de Il paradiso delle signore Daily 2. Ecco quelli che sappiamo e chi torna delle precedenti stagioni!

Chi è Pia Engleberth, la zia Ernesta ne Il paradiso delle signore

Pia Engleberth ne Il Paradiso delle Signore Daily 2 interpreta la zia Ernesta, qui al servizio fotografico di Un Giorno Devi Andare nel 2013 Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Pia Engleberth è un’attrice ricordata soprattutto per i film in cui ha recitato, più che per progetti televisivi. Tuttavia, ricordiamo la sua parte della Signora Margiotta ne L’allieva e della giornalista in 1992, due fiction di grande successo. Per quanto riguarda i film, invece, citiamo Anni Felici in cui interpreta Nonna Marina, Un giorno devi andare in cui si vede nel ruolo di Suor Franca e Solo per un weekend in cui è Pia.

Zia Ernesta ne Il paradiso delle signore

La zia Ernesta viene citata diverse volte nella famiglia Cattaneo, ma non ha – se così si può dire – un volto fino alla puntata 116 de Il Paradiso delle Signore Daily 2. È una parente di Silvia che compare per la prima volta in una circostanza poco piacevole. È colta, infatti, da un malore e i Cattaneo la accolgono nella loro casa.

Chi è Elisa Muriale, Enza Sampò ne Il paradiso delle signore

Elisa Muriale è un’attrice, modella e performer piemontese. Finalista a Miss Italia 2015 dove si classifica ottava, Elisa Muriale partecipa a diversi progetti televisivi. La vediamo, ad esempio, nel cast di due film per il ciclo Purchè finisca bene: L’amore, il sole e le altre stelle e Non ho niente da perdere.

Nella stagione Daily 2 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore.

Enza Sampò è una giornalista che incontriamo per la prima volta al Circolo. È un personaggio televisivo di spicco che aiuta Gabriella Rossi a reagire alle critiche negative sulla punta di diamante della nuova collezione del grande magazzino. Si tratta di un bikini, mossa particolarmente audace per il periodo, ma apprezzato dalla giornalista.

Chi è Arianna Montefiori, Laura ne Il paradiso delle signore

Arianna Montefiori entra nel cast de Il Paradiso delle Signore 4, qui ne L’Isola di Pietro 3 nei panni di Margherita Credits Mediaset

Arianna Montefiori è un’attrice italiana. Tra i suoi progetti più recenti ci sono L’isola di Pietro 3 in cui interpreta Margherita Spanu; Che Dio Ci Aiuti in cui la vediamo nei panni di Valentina e Don Matteo 11 in cui ha la parte di Adelaide.

Dalle indiscrezioni che trapelano dai social, sembrerebbe che Arianna Montefiori sia una Venere del Paradiso. Clicca sul link qui sopra per scoprire ulteriori dettagli.

Chi è Tommaso Basili, Ennio Palazzi ne Il paradiso delle signore

Tommaso Basili entra nel cast de Il Paradiso delle Signore 4, qui in una foto pubblicata dall’attore sul suo profilo IG commentata con l’hashtag L’isola di Pietro 3 Credits Mediaset

Tommaso Basili è un attore conosciuto – per quanto riguarda la televisione – per i suoi ruoli in diverse fiction e serie tv. Ricordiamo L’Isola di Pietro 2 e 3, La strada di casa 2 e 1993/1994. Recita poi in qualche film per il cinema e in spot pubblicitari come quello dei Baci Perugina nel 2015.

Ennio Palazzi è una vecchia conoscenza di Vittorio Conti, ma new entry per noi al Paradiso. Infatti, arriva al grande magazzino e scombussola i delicati equilibri. Per Clelia e Luciano è difficile tenersi a distanza l’uno dall’altra… La presenza di Ennio potrebbe complicare le cose!

Chi è Verdiana Costanzo, Lorena Mascoli ne Il paradiso delle signore

Verdiana Costanzo entra nel cast de Il Paradiso delle Signore 4 nei panni di Lorena, qui una foto pubblicata dall attrice sul suo profilo Instagram vercostanzo, ph. Credits Francesca Marino

Verdiana Costanzo è un’attrice italiana nata a Latina, nel Lazio. Tra i progetti a cui partecipa prima di entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore Daily 2 ci sono principalmente spettacoli teatrali. In tv, però, è accredita anche in M di Michele Santoro sul caso Moro.

Lorena è una starlette che si presenta al Paradiso insieme al suo agente. Quest’ultimo fa una proposta imprenditoriale a Vittorio Conti. Oltre alla carriera, la diva è interessata anche… a Marcello. Tra i due scocca la scintilla?

Chi è Sebastiano Gavasso, Orlando Brivio ne Il paradiso delle signore

Sebastiano Gavasso entra nel cast de Il Paradiso delle Signore 4 nel ruolo di Orlando Brivio, qui in nel photobook 2019 ph. Manuela Giusto, Agency Luisa Mancinelli Management

Sebastiano Gavasso è un attore che vediamo in moltissimi spettacoli teatrali tra cui Spoglia-Toy di Luciano Melchionna e Dignità autonome di prostituzione, sempre di Luciano Melchionna. Oltre al palcoscenico, partecipa a diversi film tra cui Quando sarò bambino, Assolo, Zeta, M e Magari resto. In tv, prima di entrare nel cast del Paradiso è in Don Matteo 9, La tv delle ragazze e Tutto può succedere 2.

La prima puntata in cui compare Orlando Brivio ne Il Paradiso delle Signore Daily 2 è la numero 70. È un editore di fotoromanzi che convince Vittorio Conti a realizzarne uno proprio al grande magazzino.

Chi è Valerio Ricci, new entry ne Il paradiso delle signore

continua a leggere dopo la pubblicità

Valerio Ricci sul set de Il Paradiso delle Signore 4 a novembre 2019 foto pubblicata sul suo profilo Instagram valerioricciofficial

Non conosciamo ancora i dettagli sul ruolo di Valerio Ricci ne Il Paradiso delle Signore 4. L’attore, però, è sul set nel mese di novembre 2019 e abbiamo qualche idea sul suo personaggio. Valerio Ricci ha recitato, tra le altre cose, anche ne I Cesaroni, in Carabinieri e in È arrivata la felicità.

Chi è Giordano Petri, Franco Pasucci ne Il paradiso delle signore

Giordano Petri è Franco ne Il paradiso delle signore Daily 2, qui all’apertura di Hugo Boss Store nel corso del Rome Film Festival 2014 Credits Ernesto Ruscio e Getty Images

Giordano Petri è un attore italiano nato in Umbria. Prima di entrare nel cast de Il paradiso delle signore (stagione Daily 2), lo vediamo in tantissime fiction come Don Matteo, Il commissario Manara, Carabinieri, Distretto di polizia e Un medico in famiglia. È anche assistente alla regia per sei episodi di In Treatment Italia.

Per ora sappiamo solo il nome dell’attore che lo interpreta. Franco non è citato nelle anticipazioni ufficiali RAI de Il paradiso delle signore, ma sono trapelate indiscrezioni sui social. L’attore è convocato sul set all’inizio per le riprese della stagione Daily 2.

Chi è Ludovica Coscione, Marina ne Il paradiso delle signore

Ludovica Coscione è nel cast de Il paradiso delle signore Daily 2, qui a Milano nel 2018 al lancio di Sephora loves Fenty Beauty by Rihanna Credits Jacopo Raule e Getty Images

Questa giovanissima attrice, classe 1999, nata a Napoli pare essere tra le new entry del cast della seconda stagione de Il paradiso delle signore Daily.

Ludovica Coscione è anche tra gli attori de Mare Fuori, una delle fiction annunciate da RAI nel corso della presentazione dei palinsesti a Milano il 9 luglio 2019. L’attrice è anche nel cast di Non dirlo al mio capo, sia nella prima sia nella stagione 2, nei panni di Mia. Inoltre, in Che Dio Ci Aiuti 4 interpreta Agata.

Al momento, abbiamo poche informazioni su Marina se non quelle pubblicate dall’attrice stessa sul suo profilo Instagram (@ludovicacoscione). Ecco tutto quello che sappiamo sul ruolo di Marina, una nuova Venere ne Il paradiso delle signore Daily 2!

Chi è Giancarlo Commare, Rocco Amato ne Il paradiso delle signore

Giancarlo Commare è Rocco Amato nel cast de Il paradiso delle signore Daily 2, qui a Alice Nella Città per presentare Skam Italia 3 Credits TIMVISION e Benedetta Bressani

Giancarlo Commare è un attore italiano, che – a dispetto della sua giovane età, è apparso in tante fiction italiane come Che dio ci aiuti, Provaci ancora prof!, Un passo dal cielo, Il capitano Maria e Don Matteo, solo per citarne alcune. È conosciuto soprattutto per la parte di Edoardo Incanti nel remake italiano della serie norvegese Skam: in Skam Italia 3, insieme a Benedetta Gargari, interpreta uno dei protagonisti.

Rocco è un membro della famiglia Amato che giunge a Milano. Accolto dai suoi parenti, si appresta a emanciparsi nell’ambiente moderno e frizzante del capoluogo lombardo. Sappiamo che si tratta di un cugino per gli Amato.

Chi è Magdalena Grochowska, Flavia ne Il paradiso delle signore

Magdalena Grochowska è nel cast de Il paradiso delle signore Daily 2, qui al Roma Fiction Fest 2014 Credits Elisabetta Villa e Getty Images

Magdalena Grochowska è un’attrice nata a Varsavia, in Polonia. È del segno zodiacale Pesci, è mamma di Alessandro, bimbo avuto con il produttore Michele Rovini con il quale non è sposata. È famosa per alcuni ruoli televisivi in particolare, ma sono solo alcuni dei suoi progetti: Un posto al sole, R.I.S. – Delitti Imperfetti e CentoVetrine.

Ancora non ci sono dettagli su Flavia. Essendoci già Marina come nuova Venere è improbabile che tocchi anche a lei quel ruolo. Tuttavia, in attesa di annunci ufficiali, nn possiamo escludere alcuna ipotesi.

Chi è Pietro Genuardi, Armando ne Il paradiso delle signore

Pietro Genuardi è Armando ne Il paradiso delle signore, qui nella parte di Goffredo Volpi ne Sacrificio d’amore Credits Mediaset

Pietro Genuardi è un attore milanese, nato nella città lombarda il 26 maggio 1962. È un volto storico della soap Cento vetrine in cui ha interpretato il personaggio di Ivan Bettini. Più di recente si è unito al cast della fiction Solo per amore nel ruolo di Sandro Alfieri.

Non conosciamo ancora i dettagli sul suo personaggio ne Il paradiso delle signore Daily: al momento potrebbe interpretare tutti i personaggi maschili citati nelle anticipazioni a cui non abbiamo ancora dato un volto che puoi trovare nel paragrafo qui sotto!

Armando è l’uomo di cui Agnese (interpretata da Antonella Attili) si innamora. Di professione fa il capo magazziniere. Per ora non abbiamo ulteriori dettagli sul personaggio, ma sappiamo che è grazie a lui che Agnese vive un periodo di rinascita.

Chi è Alessia Debandi, Angela Barbieri ne Il paradiso delle signore

Alessia Debandi è Angela Barbieri ne Il paradiso delle signore, qui nel video musicale di Leo Gassmann – Cosa Sarà Di Noi? Credits YouTube e Universal Music Italia

Alessia Debandi è una modella e attrice italiana. Nella sua carriera partecipa a diversi shooting e sfilate. Nel 2019 è coinvolta nella realizzazione di un video musicale. In tv la vediamo nel cast delle serie tv La compagnia del cigno e Volevo fare la rockstar, prima di approdare ne Il paradiso delle signore Daily 2.

Ci sono poche informazioni sul personaggio di Angela, stando alle anticipazioni ufficiali della RAI. Da quello che sappiamo Angela è il nuovo amore di Riccardo. Infatti, pare che la storia tra Nicoletta e Riccardo sia in qualche modo “irrealizzabile” e il giovane Guarnieri si rimette in gioco in campo sentimentale grazie a questo nuovo personaggio.

Chi è Pietro Masotti, Marcello Barbieri ne Il paradiso delle signore

Pietro Masotti è Marcello Barbieri ne Il paradiso delle signore, qui al quinto International Rome Film Festival Credits Pascal Le Segretain e Getty Images

Pietro Masotti è un attore italiano conosciuto per i film 10 regole per fare innamorare in cui interpreta Paolo, 20 sigarette e Rudy Valentino. Interpreta anche un piccolo ruolo nell’amatissima fiction Il commissario Montalbano!

Il primo si chiama Marcello Barbieri: è un giovane imprevedibile e spericolato che fa battere il cuore a Roberta Pellegrino (interpretata da Federica De Benedettis), proprio quando il suo fidanzato Federico Cattaneo (interpretato da Federico Fella) sta per tornare a Milano dopo aver prestato servizio militare.

Chi è Sofia Taglioni, Francesca Molinari ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Sofia Taglioni è Francesca Molinari, qui nello spot del Corsaro Yoga Decathlon Credits Vimeo, Decathlon, Meloria, Marta Riboni, Barbara Aperio Bella e Paolo Pelizza

Sofia Taglioni è un’attrice italiana, classe 1988. Nata in Veneto, è alta 170 cm, ha i capelli e gli occhi castani. Sa suonare l’arpa e è molto sportiva: tra le discipline che pratica ci sono pilates, aerobica, il funambolismo a livello avanzato.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul suo ruolo nella soap: per ora sappiamo che è la nuova capocommessa del grande magazzino.

Chi è Alice Zanini, Patrizia Vega ne Il paradiso delle signore

Alice Zanini è nel cast de Il paradiso delle signore, qui in una foto condivisa sul suo account Instagram alice_zanini_

Alice Zanini è un’attrice e conduttrice italiana nata in Veneto il 20 settembre 1999. Prima di entrare nel cast de Il paradiso delle signore 4 viene scelta per diverse rappresentazioni teatrali (Il fantasma di Canterville, A Midsummer Night’s Dream e Pippin), spot e video musicali. Non solo, ma nel suo curriculum ci sono varie esperienze lavorative per il piccolo e grande schermo. Tra queste ricordiamo Love Dilemma nel 2017, Curse of The Blind Dead e La stessa strada nel 2018. È conduttrice di You Scoop, format per il web.

Patrizia Vega ne Il paradiso delle signore

Non conosciamo i dettagli sul personaggio di Patrizia ne Il paradiso delle signore. Tuttavia, tra le Instagram Stories in evidenza sull’account Instagram dell’attrice c’è una sezione chiamata “Paradiso” dove probabilmente ci potrebbe svelare alcune informazioni.

Chi è Chiara Russo, Maria Puglisi ne Il Paradiso delle Signore

Nata a Palermo il 3 settembre 1994, Chiara Russo è una giovane attrice italiana. Prima di entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore fa parte di quello de Il cacciatore (fiction RAI che per ora conta due stagioni). Nella sua filmografia va citato anche un cortometraggio: Prove per una tragedia siciliana per la regia di John Torturo e Roman Paska. Inoltre, Chiara Russo è stata soprano nel coro delle voci bianche del conservatorio Vincenzo Bellini sotto al guida dal maestro Antonio Sottile a Palermo.

Il Paradiso delle Signore 4 Maria Puglisi quando lascia casa Amato nella puntata 24 Credits RAI

Maria Puglisi è la nipote di Amalia, che Agnese vorrebbe far sposare a Rocco. Tuttavia, il ruolo di Maria è molto più incisivo per il Paradiso di quanto si potrebbe pensare: ecco perchè!

Chi è Roberto Alpi, Achille Ravasi ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore Achille Ravasi al Circolo con Flavia nella puntata 58 Credits RAI

Roberto Alpi è un attore italiano nato a Settimo Torinese il 13 luglio 1952. In realtà il suo nome è Fiorenzo Alpi. Diventa famoso grazie ai molteplici ruoli che interpreta sia sul piccolo sia sul grande schermo. Tra le soap più celebri in cui recita ricordiamo Incantesimo, Un posto a sole e CentoVetrine.

Achille Ravasi è un amico della famiglia Guarnieri, nonchè storico rivale di Umberto. Sappiamo che è attratto dalla Contessa e fa di tutto per conquistarla.

Chi è Paolo Bernardini, Vincent Defois ne Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 4 Vincent Defois nella puntata 36 Credits RAI

Paolo Bernardini è un attore e musicista italiano. Dal 2017 è il volto della campagna pubblicitaria di Trivago. Nella sua filmografia per il grande schermo ci sono Notte prima degli esami – Oggi, Ho voglia di te, Scrivilo sui muri e Ultimi della Classe.

In televisione, tra le altre cose, lo vediamo in Il delitto di via Poma e in Rosy Abate – La serie.

Vincent Defois è il mentore parigino di Gabriella nel suo periodo nella città francese. Il suo nome vero è Vincenzo Fede, di origine siciliana. Quando arriva a Parigi lavora come garzone prima di affermarsi come stilista.

Chi è Sara Ricci, Anita Marini ne Il paradiso delle signore

Sara Ricci è Anita Marini ne Il paradiso delle signore Daily Credits RAI

Attrice italiana nata a Roma il 27 novembre 1968, segno zodiacale Sagittario, Sara Ricci inizia la sua carriera a teatro. Il suo grande debutto sul piccolo schermo è con la soap Vivere nei panni di Adriana Gherardi. Successivamente le sono affidati ruoli in altre fiction come Don Matteo, Provaci ancora Prof!, Il maresciallo Rocca e Mia and Me. Ne Il paradiso delle signore Daily interpreta Anita Marini.

Chi è Anita Marini ne Il paradiso delle signore

Anita Marini è un personaggio de Il paradiso delle signore Daily che fa il suo inaspettato ritorno anche nella stagione successiva (Daily 2 o quarta). Anita compare nelle puntate 131 e 132 della prima stagione Daily e è la proprietaria del caffè che si trova accanto al Paradiso Market.

Chi è Claudia Vismara, Elsa Tadini ne Il paradiso delle signore

Claudia Vismara è Elsa Tadini ne Il paradiso delle signore Daily Credits RAI

Claudia Vismara è un’attrice italiana nata a Bollate il 25 febbraio 1987. Tra i suoi primi ruoli ricordati c’è quello di Cleta in Tutte le donne di un uomo da nulla nel 2009. Nel mondo della tv è famosa soprattutto per la parte di Lucia in Come un delfino – La serie, quella di una giornalista televisiva ne Il candidato e Caterina Rispoli in Rocco Schiavone.

Chi è Elsa Tadini ne Il paradiso delle signore

Elsa è una creativa nella stagione 1 de Il paradiso delle signore. È anticonformista, ironica e spigliata. Non esita a sottolineare quelle che crede essere contraddizioni nella società e all’interno del grande magazzino. Può essere considerata una sorta di femminista ante litteram. Pretende indipendenza e non crede nel rapporto di coppia, almeno all’inizio…

continua a leggere dopo la pubblicità

L’attrice è nel cast della stagione 1 de Il paradiso delle signore, nei primissimi 20 episodi: il suo ritorno nella stagione Daily 2 è del tutto inaspettato!

In attesa dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore Daily scopriamo insieme chi sono gli attori confermati per Il paradiso delle signore 4, chi sono quelli ancora in forse e quelli che non ritroviamo nelle prossime puntate.

Chi è Alessandro Tersigni, Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore

Alessandro Tersigni © Facebook @AlessandroTersigni

Alessandro Tersigni prima di arrivare a recitare nel cast della fiction, è stato sul set del film 5 (Cinque) e delle serie tv I Cesaroni e Un medico in famiglia. Dal 2016 è sposato con Maria Stefania Di Renzo un’ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, dalla quale ha anche avuto una figlia.

La sua presenza ne Il paradiso delle signore 4 è inizialmente incerta, ma è confermata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola a inizio maggio 2019. Ancor prima della messa in onda dell’ultima puntata del terzo ciclo di episodi, l’attore che interpreta Vittorio Conti è certa al 100%. Così si legge sulla rivista e troviamo un’ulteriore conferma anche sull’account Instagram ufficiale dell’attore (@tersigni.ale) che pubblica una foto il 15 maggio 2019 con questa didascalia:

“Grazie a tutti per averci seguito tristi e felici ci rivediamo ad ottobre. Continuate a [email protected]#vittorioconti @[email protected]_official @[email protected]@[email protected]_chiappi_management”

Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore

Alessandro Tersigni nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore ha interpretato Vittorio Conti l’ambizioso consulente pubblicitario del magazzino, sciupafemmine da sempre, attratto però da Teresa che non sembra cedere alle sue avances. Dopo la morte dell’amico Pietro Mori, Vittorio cerca di ridare nuova vita al Paradiso, mentre il suo matrimonio è sul punto di andare in fumo: la sia fidanzata, Andreina Martelli, viene accusata di favoreggiamento per l’omicidio di Mori che sarebbe stato orchestrato dalla madre di lei. Grazie a un prestito di Umberto Guarnieri riesce a riaprire il Paradiso, senza sapere che la sfida è appena cominciata. Nella terza stagione de Il paradiso delle signore è il direttore del grande magazzino e si innamora perdutamente di Marta Guarnieri.

Chi è Roberto Farnesi , Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Roberto Farnesi © Facebook @FarnesiRobertoOfficial

Roberto Farnesi è un volto noto al grande pubblico italiano per avere recitato già in altre soap e in tantissime fiction di successo. Dopo avere iniziato la carriera nel 1994 come attore di fotoromanzi ha preso parte infatti al cast di Centovetrine, Carabinieri e Le tre rose di Eva.

La presenza dell’attore ne Il paradiso delle signore 4 stagione è confermata al 100%. Così si legge nel numero in edicola a inizio maggio 2019 sull’edizione cartacea di Tv Sorrisi e Canzoni. Lo stesso Roberto Farnesi sul suo account Instagram ufficiale (@farnesiroberto) condivide una foto il 17 maggio 2019, data della messa in onda dell’ultima puntata della terza stagione, con Alessandro Tersigni e con una didascalia che ci fa intendere in un ritorno di Umberto Guarnieri:

“…grazie a tutti



Voi che ci avete seguito con passione per tutti questi mesi…ma non finisce qui… @[email protected]@auroratvbanijay”.

Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Umberto Guarnieri, nato da una famiglia modesta, trova la sua fortuna sposando la ricca Margherita di Sant’Erasmo, che gli ha permesso di accedere ai salotti più importanti di Milano. Dopo la morte di Margherita – le cause della cui scomparsa sono avvolte nel mistero – a casa sua si è trasferita la cognata Adelaide, che si prende cura dei nipoti Riccardo e Marta, così come della casa e delle relazioni d’affari di Umberto, dal momento che lei possiede parte dei patrimoni dei Sant’Erasmo. Umberto ha sfruttato la sua dote e ha acquisito la Banca e le proprietà della famiglia Mandelli, tranne il Paradiso che Andreina ha trasferito a Vittorio. Concede lui a Vittorio il prestito necessario per riaprire il Paradiso.

Chi è Gloria Radulescu, Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Gloria Radulescu © Facebook @gloriaradulescu

Anche la bella Gloria Radulescu entra nel cast de Il Paradiso delle Signore. Dopo avere partecipato nel 2012 al concorso di bellezza Miss Italia, ha iniziato la carriera da attrice recitando nella fiction Un passo dal cielo 3 nel 2014 e in Provaci ancora prof 6. I ruoli più importanti che le sono stati affidati sono però quelli di Claudia in Non dirlo al mio capo e quello di Fiamma Astori in Le tre rose di Eva 4.

Confermata anche per la quarta stagione de Il paradiso delle signore – che con la terza è diventata Daily – Gloria Radulescu annuncia il suo ritorno sul suo account Instagram ufficiale (@gloria_radulescu) pubblicando una foto il 20 maggio 2019, a tre giorni dal finale della stagione 3.

Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Marta Guarnieri, rimasta orfana di madre a dieci anni, cresce con un carattere ribelle e come un maschiaccio, nonostante le attenzioni di Adelaide. Neanche il collegio svizzero in cui ha finito le superiori è riuscito a raddrizzare il suo carattere. Non sa ancora bene cosa vuole dal suo futuro, ma sa di un animo artistico e creativo. È una ragazza coraggiosa e testarda, che non ha paura di dire quello che pensa, così come non sembra importarle di apparire un po’ viziata. Nonostante tutto, però, sa ammettere quando sbaglia e sa quando tornare sui suoi passi. È in conflitto con il padre Umberto e anche con Adelaide, che non vede come una figura materna. È però molto legata al fratello Riccardo e nutre una grande stima per Vittorio.

Chi è Vanessa Gravina, Adelaide di Sant’Erasmo ne Il Paradiso delle signore

Vanessa Gravina © Facebook @vanessagravina

Vanessa Gravina è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano. É stata la protagonista della quarta stagione e della quinta stagione di Incantesimo, ha recitato in Centovetrine, La Piovra, Gente di Mare, Il bello delle donne…Alcuni anni dopo e Furore. Negli ultimi anni si è dedicata anche al teatro dove ha recitato in moltissime rappresentazioni tratte dalle novelle di Luigi Pirandello.

A inizio maggio 2019, ancor prima della messa in onda del finale di stagione de Il paradiso delle signore Daily, la presenza di Vanessa Gravina nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore è confermata da un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni. La rivista, uscita in edicola, annuncia il ritorno di Vanessa Gravina – insieme ai colleghi Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi – al 100%.

Adelaide di Sant’Erasmo ne Il Paradiso delle signore

Adelaide di Sant’Erasmo, discendente di una nobile casata, cresce educata secondo le tradizioni del suo rango, nella speranza di contrarre un buon matrimonio. Intelligente, vivace e senza peli sulla lingua, Adelaide si è trovata con molto corteggiatori e sperava di sposare Guarnieri, prima che fosse Margherita a farlo. Alla morte della sorella si trasferisce da Umberto Guarnieri, nella speranza di sostituirla nel cuore di lui, senza apparenti speranze. Fredda manipolatrice, può essere definita come la “dark lady” della famiglia.

Chi è Giorgio Lupano, Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Giorgio Lupano © Instagram @giorgiolupano

Più rodato sul campo televisivo rispetto al collega Oetiker è l’attore Giorgio Lupano che ha recitato in numerose pellicole cinematografiche come The International e La papessa e in fiction e miniserie per la tv come R.I.S. Delitti imperfetti, Paura di amare e Sacrificio d’amore.

Giorgio Lupano è nel cast de Il paradiso delle signore Daily (vale a dire la stagione 3): torna anche nei nuovi episodi? Stando a quanto scritto sull’edizione cartacea di Tv Sorrisi e canzoni in edicola a inizio maggio 2019, l’attore torna al 75%. Sabato 18 maggio 2019, però, l’attore pubblica una foto con il countdown per l’inizio della nuova stagione. Tendiamo a escludere, quindi, che il suo personaggio non ci sia nelle prossime puntate.

Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Luciano Cattaneo, ragioniere della famiglia Guarnieri, ha ottenuto il ruolo di capo contabile al Paradiso delle Signore, un ruolo molto importante. Non sa ancora, però, che è stato Umberto Guarnieri a sceglierlo solo per manipolarlo. Ha sposato sua moglie Silvia prima della guerra e si è sempre dimostrato un buon padre di famiglia. Al Paradiso delle Signore, però, arriva Clelia Calligaris, la nuova capocommessa e tra i due nasce una grande affinità.

Chi è Giulia Arena, Ludovica Brancia di Montalto ne Il Paradiso delle signore

Giulia Arena © Instagram

Giulia Arena è eletta Miss Italia nel 2013 e l’anno successivo debutta come conduttrice nel programma Mode e Modi. Nella primavera del 2017 ha condotto il programma Kadus – Tutto passa dal web.

Ne Il paradiso delle signore Daily interpreta Ludovica Brancia di Montalto e torna anche nei nuovi episodi. Lo annuncia sul suo profilo Instagram ufficiale (@giuliarena) il 21 maggio 2019 quando posta una foto in tenuta sportiva con questa didascalia:

“Martedì, e stranamente è spuntato il Sole. Ed anche se vorrei rimanere spanzata sul divano a guardare le repliche del Paradiso (a proposito, vi ho già detto che a partire da questa settimana iniziano le repliche della prima stagione, tutti i giorni su Rai 1?) , il mio grillo parlante mi suggerisce di infilare la tuta ed allenarmi un po’. Ma sappiatelo, lo faccio solo per voi! In fondo, Ludovica dovrà tornare più in forma che mai!“

In un’Instagram Stories di venerdì 24 maggio 2019, però, fa una piccola marcia indietro. Per quanto pensiamo sia molto probabile che Ludovica ci sia nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore, non ci dà la certezza assoluta di essere nel cast della stagione 4 della soap. Dal camerino di una nuova fiction della quale – per ora – non può dirci niente, risponde a un fan che le chiede: “Ci sarai nella prossima stagione de Il PdS [Il paradiso delle signore, ndr]?”. L’attrice non si sbilancia troppo. Queste sono le sue parole: “Spero di sì, allora, in realtà oltre a sapere con grandissima felicità, come voi, che ci sarebbe stata una seconda stagione de Il paradiso, ancora non sappiamo molto proprio perchè stanno ancora scrivendo le trame e quindi sapremo di più a breve”.

Ludovica Brancia di Montalto ne Il Paradiso delle signore

Ludovica è la ragazza che pensa che con la bellezza e con il censo può ottenere tutto. È affascinata, più che innamorata, da Riccardo e soprattutto come lui cerca di conquistare le donne, così lei cerca di utilizzarlo a suo piacimento. E non può accettare che si innamori di una “commessa”. Infatti è proprio lei a mandare a monte le nozze tra Nicoletta e Riccardo.

Chi è Enrico Oetiker, Riccardo Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Enrico Oetiker © Instagram @Enricoetiker

Anche Enrico Oetiker è una new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore. Per il giovane Enrico, che ha recitato nel film Classe Z, la soap opera è un banco di prova per il piccolo schermo, avendo iniziato la carriera da attore soltanto da pochi anni.

Riccardo Guarnieri ne Il Paradiso delle signore

Riccardo è il primogenito di Umberto Guarnieri, un ragazzo cresciuto in una bolla di iperprotezione e vizi della madre, che ha cercato in tutti i modi di tenerlo lontano dalle pressioni del padre. Dopo la morte della madre, il padre pretende tutta la sua attenzione, anche se Riccardo non si mette mai in competizione con Umberto e cerca di sfuggire a ogni responsabilità per paura del suo giudizio. Cercherà di conquistare Nicoletta Cattaneo non tanto perché ne è innamorato, ma solo dopo aver accettato la scommessa dell’amico Cosimo. Così facendo farà ingelosire Ludovica, sua amica da sempre innamorata di lui.

Guarda la nostra intervista esclusiva a Enrico Oetiker, Riccardo Guarnieri ne Il paradiso delle signore: parte 1 e parte 2!

Chi è Federica Girardello, Nicoletta Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Federica Girardello © Facebook

Federica Girardello ha preso parte a diverse produzioni televisive: è stata infatti nel cast di Non Uccidere 2, nella fiction Questo Nostro Amore 80, ne La Verità di Anna nel ruolo di Ilaria e ha interpretato il ruolo di Luisella in Di Padre in figlia.

Nicoletta Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Nicoletta è cresciuta all’ombra di sua madre Silvia, che ha proiettato in lei il suo desiderio di vita diversa. Una vita dorata, come quelle delle dive e delle donne ritratte in copertina e la sua speranza per la figlia non può essere che un buon matrimonio, in grado di garantirle un tenore di vita agiato. Nicoletta è una donna che sa poco del mondo ma, diventando commessa del Paradiso, spera di potersi aprire al mondo. La ragazza finisce preda dei corteggiamenti di Riccardo e delle manipolazioni di Silvia.

Chi è Marta Richeldi, Silvia Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Silvia Credits RAI

Veneziana di nascita, Marta Richeldi ha un lungo passato come attrice alle spalle, in particolare in teatro che è la sua passione. Ha lavorato anche per il grande schermo, prendendo parte al cast del film Golden Bowl, diretto da James Ivory, e Faccia d’angelo di Andrea Porporati.

Silvia Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Silvia Cattaneo è la ex dattilografa dell’azienda Guarnieri: ha rinunciato al lavoro per costruire la famiglia, con la speranza di poter ambire a una progressiva promozione sociale ed economica. Ora che la sua famiglia è perfetta e lei sembra aver avuto tutto ciò che voleva capisce di non essere felice. Silvia è insoddisfatta perché l’uomo che ha scelto, per quanto apparentemente perfetto, non è ambizioso come lei, né tantomeno in grado di darle tutto quello che desidera. Per questo proietta tutti i suoi desideri sui figli, fino a sperare che sua figlia Nicoletta possa essere più fortunata di lei e riuscire a sposare un Guarnieri.

Chi è Alessandro Fella, Federico Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Alessandro Fella © Facebook

Alessandro Fella ha lavorato al cinema, prendendo parte alla pellicola On Air, la storia di un successo, mentre nel mondo della televisione è stato nel cast di La Compagnia del cigno, diretto da Ivan Cotroneo e in Talent High School 2.

Federico Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Federico è uno studente modello d’ingegneria: media altissima, perfettamente in regola con gli esami. Federico è un esempio per tutti ed è l’orgoglio di mamma e papà. Almeno apparentemente: la realtà è ben diversa, perché Federico ha una doppia vita. Ha smesso di dare esami da tempo prima e ha cominciato a mentire ai genitori tanto che sul libretto ci sono voti altissimi con tanto di firme dei docenti, ma sono tutte false. È un ragazzo sensibile e creativo, che ha paura di affrontare i genitori per giustificare le sue scelte. Vorrebbe infatti lavorare nella moda, ma ha paura di confessarlo ai suoi genitori deludendo le loro aspettative.

Chi è Antonella Attili, Agnese Amato ne Il Paradiso delle signore

Antonella Attili © Getty Images

Anche Antonella Attili è una new entry del cast della soap di Rai 1. L’attrice che ha riscosso un grande successo soprattutto al cinema recitando in numerosi film di Tornatore come Nuovo Cinema Paradiso e Stanno tutti bene e in alcune pellicole di Ettore Scola, torna in tv dopo le esperienze ne I Liceali, Romanzo Criminale, Squadra Antimafia e Baciato dal sole.

Agnese Amato ne Il Paradiso delle signore

Agnese Amato arriva a Milano dalla Sicilia: è una tipica matrona, tradizionalista, analfabeta e ostinata. Vuole tenere insieme la sua famiglia dopo la fuga del marito Giuseppe, che si è messo dei guai a causa di un’accusa di omicidio. A Milano vuole ricostruire quella famiglia che non è riuscita ad avere. Rifiuta la modernità e rende la vita impossibile a sua figlia Tina, che cerca di proteggere dalle attenzioni degli uomini. Cercherà di tenerla a casa quando la ragazza inizierà a lavorare al Paradiso.

Chi è Federica De Benedittis, Roberta Pellegrino ne Il Paradiso delle signore

Federica De Benedittis è Lucrizia ne Sacrificio d’amore © Mediaset

Federica De Benedittis è apparsa nelle fiction Il Bello delle donne… alcuni anni dopo, Sacrificio d’amore dove ha interpretato il ruolo della contessina Lucrezia e nel corso della 11 stagione di Don Matteo.

Roberta Pellegrino ne Il Paradiso delle signore

Dinamica, intelligente, ambiziosa, Roberta è figlia di un dipendente della Olivetti di Ivrea che ha ottenuto dall’azienda una borsa di studio per far studiare la figlia al Politecnico di Torino. Roberta è forte e caparbia, che non ammette di poter sbagliare o perdere e crede in un mondo meritocratico dove tutti possano avere ciò che si meritano. Di giorno lavora per non pesare sulla famiglia e di notte studia per diventare ingegnere, consapevole che quella carriera, in un mondo maschile e maschilista, è molto più difficile per una donna. Nonostante tutti gli sforzi, però, ha diversi problemi nell’entrare in relazione con le altre persone.

Chi è Ilaria Rossi, Gabriella Rossi ne Il Paradiso delle signore

Ilaria Rossi © Facebook

Ilaria Rossi è nata nel 1993 a Firenze, luogo a cui è estremamente legata. A diciotto anni lascia la città di Firenze per iniziare i corsi universitari e, parallelamente, quelli di recitazione. è apparsa nelle fiction Il Bello delle donne… alcuni anni dopo, in Immaturi e nella terza stagione della fiction Tutto Può Succedere.

L’interprete è un’appassionata di calcio e, in particolare, una tifosa della Fiorentina. Da bambina ha giocato in diversi ruoli, partendo da quello di portiere fino a essere centrocampista e attaccante.

continua a leggere dopo la pubblicità

A inizio maggio 2019 l’attrice partecipa al programma “Sottovoce” condotto da Gigi Marzullo e rivela di avere “qualche somiglianza con Gabriella”, il personaggio che interpreta ne Il paradiso delle signore. Entrambe sono testarde e fanno di tutto per raggiungere gli obiettivi che si sono poste.

Gabriella Rossi ne Il Paradiso delle signore

Gabriella è una ragazza, dolce, simpatica e talentuosa che proviene da un piccolo paesino in provincia di Asti. Sogna di sposarsi e inizialmente sembra disposta a tutto per conquistare Salvatore Amato che, però, la porterà ad avere il cuore spezzato. Pian piano Gabriella inizia a liberarsi dagli schemi e dai pregiudizi, anche se i suoi genitori rappresentano un grande ostacolo alla sua realizzazione personale.

Chi è Emanuel Caserio, Salvatore Amato ne Il Paradiso delle signore

Emanuel Caserio © Marco Di Marco

Anche l’attore di Forever Young e L’amore rubato, entra nel cast de Il paradiso delle signore. Emanuel Caserio ha peraltro vinto nella 73^edizione del 2016 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il prestigioso Premio Kinéo Giovani Rivelazioni. Due anni dopo, nel 2018, alla 75esima Mostra Internazionale del Conema di Venezia viene premiato come Miglior Attore Emergente e al Roma Fiction Fest come Miglior Attore.

Salvatore Amato ne Il Paradiso delle signore

Salvatore sa sfruttare il suo carattere per ottenere dalle persone quello che desidera. È arrivato a Milano con lo stesso obiettivo del fratello Antonio, ovvero trovare una vita migliore di quella che avrebbe avuto al paese. Ma questa è l’unica cosa che ha in comune con lui. Salvatore è convinto che Milano rappresenti una grande occasione, una città in cui poter ottenere ricchezza e benessere, a patto di essere in grado di adattarsi il più velocemente possibile. È il primo che si preoccupa per la condizione di Elena quando la ragazza arriva a Milano e, con il tempo, inizierà a provare qualcosa per lei.

Chi è Enrica Pintone, Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle signore

Enrica Pintone © Instagram

Enrica Pintone è apparsa in una puntata della serie tv I Cesaroni, ha preso parte a un episodio della fiction Don Matteo, per poi partecipare a Centovetrine e ad alcuni episodi di Un Medico in Famiglia.

Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle signore

Clelia Calligaris è la nuova capocommessa del Paradiso delle Signore: non è una donna qualsiasi, ma è una bellezza sofisticata e dal portamento tipico di chi ha vissuto nell’agio. All’inizio si sa poco di lei, ma pian piano emerge la sua drammatica storia e il suo desiderio di riscatto grazie a Luciano Cattaneo, con cui stringerà una storia. Ha un figlio, che si trova in un collegio di suore.

Chi è Alessandro Cosentini, Cosimo Bergamini ne Il paradiso delle signore?

Il paradiso delle signore Cosimo Bergamini Credits RAI

Alessandro Cosentini è di Rossano: nasce in Calabria il 19 febbraio 1986. Si diploma nel 2012 presso l’Accademia nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

Nella sua filmografia, oltre a Il paradiso delle signore 3, ci sono Centovetrine, Che Dio ci aiuti 4, Task Force 45: Fuoco Amico, solo per citare alcuni dei progetti a cui ha preso parte.

L’attore definisce il suo ruolo in questa soap “divertente” e pensa di avere qualcosa in comune con il personaggio di Cosimo: con le dovute differenze anche lui provoca i suoi interlocutori.

Chi è Cosimo Bergamini ne Il paradiso delle signore?

Cosimo è un amico di Riccardo Guarnieri e di Ludovica Brancia di Montalto. Ironico, sicuro di sè e a prima vista superficiale, è un uomo benestante. Cosimo è il primo a cui Riccardo racconta della nascita di sua figlia: è la dimostrazione di quanto siano legati.

Chi è Francesca Del Fa, Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore?

Francesca Del Fa Il paradiso delle signore Credits RAI

Francesca Del Fa è una giovane attrice italiana conosciuta soprattutto per aver recitato nella fiction I Medici. Entra a far parte del Paradiso delle signore dalla terza stagione.

Irene Cipriani ne Il Paradiso delle signore

Irene è una delle ultime arrivate nella soap. Calligaris la sceglie come commessa per farla entrare nelle nuove Veneri. La sua presenza però rischia di far saltare gli equilibri all’interno del grande magazzino, soprattutto quando scopre il segreto di Clelia…

Chi è Ornella Giusto, Rosalia Caffarelli ne Il paradiso delle signore?

Il paradiso delle signore Rosalia Caffarelli interpretata da Ornella Giusto Credits RAI

Ornella Giusto è un’attrice italiana, conosciuta per diversi progetti prima di arrivare nel cast de Il paradiso delle signore a partire dalla prima stagione Daily. Ad esempio la vediamo nella puntata La danza del gabbiano de Il commissario Montalbano nel ruolo della signore Sinagra e nella parte di Antonia nella serie Scripta Volant.

Rosalia è una grande amica di Agnese Amato. Come lei è originaria di Partanna, ma vive in modo stabile a Milano. A differenza di Agnese è aperta alle novità e cerca di stare al passo con la moda e con i tempi. Si è ben ambientata nella città lombarda e è sempre un punto di riferimento per Agnese.

Chi è Michele Cesari, Cesare Diamante ne Il paradiso delle signore?

Il paradiso delle signore Cesare e Nicoletta si lasciano davvero Credits RAI

Michele Cesari è un attore nato a Sant’Angelo Lodigiano il 7 maggio 1980. Oltre alla pubblicità del Nokia Lumia 930, lo vediamo in televisione nella soap Un posto al sole in cui interpreta Tommaso Sartori. Prima di interpretare Cesare Diamante nella terza stagione de Il paradiso delle signore, è il Professor Belli nella serie tv Alex & Co. Inoltre interpreta ben due ruoli diversi in Don Matteo: nell’episodio Il ritorno di Alma è Simone Cappioli mentre nella puntata Rave Party interpreta Valerio.

Chi è Cesare Diamante ne Il paradiso delle signore?

Cesare Diamante ha studiato medicina e sta percorrendo le tappe della sua carriera da medico. Infatti, nel corso delle puntate, scopriamo che la presenza di Cesare è sempre più richiesta in ospedale. Cesare è la nuova fiamma di Nicoletta dopo la rottura con Riccardo, dal quale aspetta un bambino.

Chi è Desiree Noferini, Lisa Conterno ne Il Paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Lisa Conterno Credits RAI

Desirée Noferini, figlia di padre italiano e madre etiope, partecipa a Miss Italia nel 2005, entrando tra le prime 20. L’anno successivo fa parte de cast di Quelli che il calcio, nel ruolo di schedina. Si dà poi al mondo della recitazione, dove riscuote un grande successo con le fiction Gente di Mare, Don Matteo e Sacrificio d’amore e con i film Una vita spericolata e Cous Cous alla bolognese.

Lisa Conterno ne Il Paradiso delle signore

Lisa Conterno è un’affascinante e intraprendente rappresentante di biancheria intima che si presenta a sorpresa a Vittorio al Paradiso delle signore. Nessuno si fida di lei ma la donna dice di essere la sorella di Vittorio. Nasconde, però, altri segreti. Quali? Lo scopriremo nelle prossime puntate!

Chi è Jgor Barbazza, Oscar Bacchini ne Il Paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Oscar Bacchini Credits RAI

Nato a Treviso il 31 luglio 1976, Jgor Barbazza è un attore italiano che ha iniziato la sua carriera con diversi spot pubblicitari. Ha preso poi parte a diverse soap opera e fiction di successo come CentroVetrine e Che ci aiuti 2. Ha fondato anche l’associazione Team for Children che si pone l’obiettivo di aiutare i bambini affetti da leucemia e malati gravemente.

Oscar Bacchini ne Il Paradiso delle signore

Oscar è una figura un po’ oscura. E’ il marito di Clelia ma lei ne ha molta paura. Quando quest’ultimo si avvicina al mondo del Paradiso delle Signore e a Vittorio, Clelia è decisamente spaventata. Che cosa ha in mente l’uomo?

Chi è Antonio Tallura, Dottor Tomei ne Il paradiso delle signore?

Antonio Tallura Credits Facebook

Antonio Tallura è un attore italiano ricordato soprattutto per i suoi ruoli in fiction come Vivere o Centovetrine, ma è conosciuto anche per essere un volto noto nel panorama teatrale italiano.

Dottor Tomei ne Il paradiso delle signore

Il dottor Alessandro Tomei è uno psichiatra dall’aspetto autoritario ma dal carattere umano. La sua bravura consiste soprattutto nel riuscire a fare accettare una disciplina come la psichiatria in un contesto storico non ancora pronto a tale novità. Tomei infatti si aggiudica la fiducia di tutti grazie ai risultati ottenuti con Riccardo.

Chi è Anna Testa, una cliente ne Il paradiso delle signore?

Anna Testa è un’attrice nel cast de Il paradiso delle signore, foto pubblicata sull’account Facebook ufficiale Credits Achille Lepera

Anna Testa è un’attrice e giornalista nata a Milano che vive a Roma. Fan di Mina, Paola Turci e di Michael Bublè, l’attrice è nel cast de Il paradiso delle signore. Anna Testa pubblica lo spezzone di una sua comparsa nella soap sul suo profilo Facebook ufficiale e commenta: “Il Paradiso delle Signore” mia partecipazione.

Mi spiace molto che la Rai voglia chiudere la fortunata serie, spero invece che ci ripensi..

In settimana andrà in onda un’altra puntata!

Il ruolo della stronza è quello che mi riesce meglio in assoluto”

Una cliente ne Il paradiso delle signore

Anna Testa recita la parte di una cliente un po’ esigente che fa il suo ingresso al Paradiso Market e con le sue richieste mette in difficoltà il personale. La vediamo nella puntata 58 e nella 130.

Chi è Alessandro Marmorini, Ambrogio ne Il paradiso delle signore?

Alessandro Marmorini ne Il paradiso delle Signore Credits Rai

Alessandro è un giovane attore italiano noto soprattutto per il suo grande interesse per il teatro. Dopo aver studiato recitazione ed essersi laureato in Scienze Letterarie, Artistiche e dello Spettacolo presso la facoltà degli studi di Siena, lo ricordiamo per aver preso parte in una serie prodotta da Sky Profondo nero. Alessandro recita anche per il grande schermo nei film 6 Sull’autobus, La grande guerra e I Compagni.

Ambrogio ne Il paradiso delle signore?

Alessandro Marmorini ne Il paradiso delle signore interpreta Ambrogio, un nuovo personaggio un po’ timido e imbranato che qui sembra essere molto interessato a Gabriella. Malgrado la sua goffaggine però, Ambrogio è anche un uomo molto dolce e sensibile. Potrebbe essere in grado di mettersi in mezzo a Gabriella e Salvatore?

Chi è Gaia Messerklinger, Nora ne Il paradiso delle signore?

Gaia Messerklinger ne Il paradiso delle signore Credits Rai

Gaia Messerklinger è una giovane attrice italiana nota al pubblico per aver recitato in fiction come CentoVetrine o Le tre rose di Eva 2. Ha anche preso parte a film per il grande schermo come Non è un paese per giovani, di Giovanni Veronesi, e L’amore rubato diretto da Irish Braschi.

Ne Il paradiso delle signore Gaia interpreta il nuovo personaggio di Nora. Si tratta di una donna misteriosa che nella soap ricopre il ruolo della moglie di Sandro Recalcati. Il suo arrivo in città potrebbe rappresentare un duro colpo per Tina che adesso deve vedersela con l’intrigante ultima arrivata.

Chi è Dylan Interlenghi, Carlo ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Carlo scomparso Credits RAI

Dylan Interlenghi è un giovanissimo attore. Il paradiso delle signore, però, non è la sua prima fiction. Nonostante sia piccolino, nella sua filmografia troviamo anche un altro titolo molto amato dal pubblico italiano: Dylan Interlenghi, per i fan più attenti, è apparso anche in Provaci Ancora Prof 7!

Carlo ne Il paradiso delle signore

Carlo, chiamato anche Carletto, è il figlio di Clelia Calligaris e Oscar Bacchini. La relazione difficile tra i suoi genitori lo portano a soffrire molto: ricorda di aver visto la mamma piangere di fronte alla violenza del padre. Nella sua innocenza di bambino sogna una famiglia felice in cui regni l’armonia. Nel suo caso, forse, non è possibile. Il padre torna proprio per trovarlo: per proteggerlo, infatti, la Calligaris lo aveva portato via di casa. Una volta scovato il nascondiglio, Oscar usa il bimbo per far tornare Clelia da lui.

Chi è Gianluca Ferrato, Bernardo ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore il professore Bernardo ha una figlia di nome Emma Credits RAI

L’interprete di Bernardo ne Il paradiso delle signore è Gianluca Ferrato. Si tratta di un attore italiano conosciuto per aver recitato in Tra noi due tutto è finito del 1994 e E adesso sesso del 2001. Il paradiso delle signore non è il suo debutto nel mondo della tv: nel 2012 interpreta Nicola Mastrangelo nella serie tv Questo nostro amore e dal 2013 al 2015 Gustavo in 14 episodi di Provaci ancora prof! Inoltre, nel 2019 lo vediamo nel ruolo di Gianni De Rosa nel tv movie di successo Il mondo sulle spalle.

Bernardo, chiamato anche “il Professore” dalla sua professione, è un alcolizzato che Riccardo incontra al dormitorio. Dopo essere stato trovato dallo scagnozzo di Spinelli in seguito alla sua fuga da casa di Vittorio, il giovane Guarnieri viene condotto in centro di accoglienza. Lì fa la conoscenza di Bernardo che cerca di aiutare: Riccardo sa benissimo cosa significhi combattere contro una dipendenza. Per tendergli la mano va oltre la sua gelosia e chiede a Nicoletta l’aiuto di Cesare, la nuova fiamma della sua ex fidanzata. Bernardo confida a Riccardo di avere una figlia: Emma.

Personaggi secondari non ancora confermati

Il paradiso delle signore Amanda Norcia Credits RAI

continua a leggere dopo la pubblicità

Amanda è un personaggio molto misterioso. Lisa chiede un prestito a Vittorio che vorrebbe sapere a cosa le servano i soldi. Nonostante la mancata risposta, la sola promessa che gli avrebbe raccontato tutto convincono Conti, uomo buono e generoso. Quando Marta rivela al fidanzato che la Conterno ha chiesto prestiti anche ad altri oltre a lui, a Vittorio vengono molti dubbi. Pretende di sapere per quale scopo sia stato utilizzato il denaro. Così Lisa gli racconta di Amanda. Stando alla versione della Conterno Amanda sarebbe una donna dal passato come il suo, ma un presente meno fortunato: i soldi servono per riscattare la sua vita e sono consegnati da Lisa a un protettore di nome Domenico Macrì. Restano l’incognita principale: Lisa sta dicendo la verità? Chi è davvero Amanda?

Signora Montemurro ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore mamma Amato Credits RAI

La mamma di Elena Montemurro arriva a Milano per il matrimonio della figlia. Dalle sue parole intuiamo che il rapporto con il marito è difficile, o meglio, che i due la pensano in modo diverso su questioni inerenti alla figlia. Il papà di Elena, infatti, contrario alle nozze, cerca di impedire alla consorte di partire. La madre di Elena non si sarebbe mai persa il lieto evento. Con il suo discorso sull’importanza della felicità dei figli fa, involontariamente, cambiare idea a Agnese in merito alla presenza di Sandro Recalcati al matrimonio.

Signor Montemurro ne Il paradiso delle signore

Il papà di Elena Montemurro si presenta a Milano il giorno delle nozze di sua figlia con Antonio Amato. Sebbene sia da sempre contrario a questo matrimonio, fa una sorpresa a Elena, rendendola la sposa più felice del mondo.

Signora Spinelli ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore la mamma di Luca Spinelli – Daniele Fonseca Credits RAI

La mamma di Luca Spinelli, o meglio, di Daniele Fonseca, è una donna ormai malata di Alzheimer. Solo in qualche flashback la vediamo in salute e nel fiore dei suoi anni. Si trova in Svizzera dove viene curata fino a quando, nella puntata 172 della terza stagione, Luca non viene contattato perchè le condizioni sono peggiorate. Nello stesso episodio la madre di Spinelli muore. Non prima di avergli detto che sarà sempre al suo fianco e di avergli consigliato, dal profondo del cuore, di lasciar stare qualsiasi vendetta e di essere un uomo capace di perdonare.

Paolo ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Paolo alla villa Mandelli Credits RAI

Paolo è un personaggio che vediamo nella puntata 151 di lunedì 8 aprile 2019. Quando Andreina e Umberto si recano, per volere di lei, alla villa che un tempo è stata della famiglia Mandelli, Andreina si lascia andare a sentimentalismi e alla nostalgia. È proprio nel momento in cui parla del suo passato che esce Paolo, una sorta di maggiordomo che rivela che nulla è cambiato nella tenuta da quando Andreina ci veniva da bambina.

Enrico Petrucci ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Enrico Petrucci puntata 157 Credits RAI

Enrico Petrucci è il conduttore radiofonico che viene contattato da Nora per far fare una performance a Tina. Petrucci, spinto anche dalla stessa Nora, si invaghisce di Tina. Esce più di una volta con la giovane Amato che sfrutta la situazione per far ingelosire Sandro.

Leonardo Costantini ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Leonardo Costantini puntata 157 Credits RAI

Leonardo Costantini è uno dei tanti spasimanti di Gabriella. È un calciatore e sogna di giocare nel Milan. Si scontra con Salvatore, di cui la Venere è in realtà da sempre innamorata. Salvatore, infatti, è juventino e non è d’accordo con le opinioni del milanista Leonardo. Sotto sotto forse c’è una motivazione più profonda per il loro contendere: le attenzioni di Gabriella.

Il Monsignore ne il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Monsignore puntata 157 Credits RAI

Nella puntata 157 in onda martedì 16 aprile 2019 la Pasqua si avvicina. Il Monsignore arriva a casa Guarnieri per benedire la famiglia e la casa. In quest’occasione porta all’attenzione anche il matrimonio tra Andreina e Umberto: la promessa sposa gli comunica la data che hanno scelto per le nozze, suscitando preoccupazioni in Adelaide.

La signora Diamante ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore mamma di Cesare Diamante Credits RAI

La signora Diamante, vale a dire la mamma di Cesare, arriva a Milano per conoscere Nicoletta. La giovane, pur aspettando un bambino da Riccardo, è fidanzata ufficialmente con Cesare che ne ha chiesto la mano. Così la mamma del dottorino giunge a Milano per fare la conoscenza della futura nuora.

Spumeggiante e esuberante, la signora Diamante non risparmia allusioni e frecciatine. Racconta, durante un dialogo con il figlio, di come non abbia mai dimenticato il padre di Cesare, pur essendo finita tra di loro.

Rino Farneti ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Rino Fameti Credits RAI

Rino Farneti è un ex detenuto che ha scontato una pena in carcere per aver rubato gli stipendi al Paradiso. Nella puntata 165 viene contattato da Luciano che vuole sfruttare le sue conoscenze nell’ambito criminale per scoprire se Oscar Bacchini abbia degli scheletri nell’armadio. Il ragionier Cattaneo mette in atto, grazie all’aiuto di Rino, una strategia per allontanare il violento Oscar dalla Calligaris.

Rino Farneti è anche colui che, a suo tempo, ha procurato i documenti falsi a Clelia.

Angelina Greco ne Il paradiso delle signore

Il paradiso delle signore Angelina Greco Credits RAI

Angelina Greco è una signora che si presenta al Paradiso Market dopo aver visto l’annuncio di Vittorio per ritrovare Lisa. Non è una cliente abituale del grande magazzino: infatti dice di non avere soldi da spendere in abiti e di risiedere lontano. Per la precisione abita in Via Dei Caduti 103. L’indirizzo è fondamentale perchè è dove vive anche Amanda, l’amica di Lisa. Amanda Norcia offre un nascondiglio alla Conterno e Angelina è sicura di aver visto Lisa. Così, riaccompagnando a casa la signora Greco Conti fa visita a Amanda, la cui identità è velata di mistero…

Avvocato Raschetti ne Il paradiso delle signore

Avvocato Raschetti ne Il paradiso delle signore Credits RAI

L’avvocato Raschetti aiuta Andreina Mandelli per un favore personale, ma la sua professione non sarebbe il falsificatore di documenti. Questo è quanto ripete a Andreina quando lei gli chiede di procurare documenti falsi per una ragazza che deve lasciare il Paese, essendo entrata in un brutto giro. Sta parlando di Lisa.

Emma non è ancora apparsa in carne e ossa ne Il paradiso delle signore, ma solo menzionata. Per questo il personaggio è qui citato ma senza foto. Bernardo, il Professore che Riccardo incontra al centro di accoglienza dopo la sua fuga da casa di Vittorio, rivela di avere una figlia di nome Emma. Sappiamo ben poco di lei, se non che Bernardo non la vede da anni.

Di seguito gli attori che non sono per certo ne Il paradiso delle signore Daily 2.

Chi è Neva Leoni, Tina Amato ne Il Paradiso delle signore

Neva Leoni © Facebook @nevaleoni

La giovanissima Neva Leoni dopo le numerose pellicole a cui ha preso parte (Genitori e filgli – agitare bene prima dell’uso, Tutta colpa di Freud e Smetto quando voglio) e dopo avere recitato in Che Dio ci aiuti, torna a recitare in una serie ambientata indietro nel tempo dopo l’enorme successo di Questo nostro amore 70 e Questo nostro amore 80.

Il 29 agosto 2019 Neva Leoni annuncia di non far parte del cast de Il paradiso delle signore Daily 2: ecco cosa dichiara in una Stories sul suo profilo Instagram.

Tina Amato ne Il Paradiso delle signore

Vent’anni, con un fisico esploso e un carattere esuberante, Tina attira gli sguardi degli uomini grazie al suo fisico procace. Vitale, energica, ingenua, arriva a Milano piena di entusiasmo e consapevole dell’opportunità di costruirsi una nuova vita. Cerca di sfuggire al controllo di sua madre e, quando suo fratello le procura un lavoro al Paradiso, cerca di fare di tutto per mantenerlo. Sta studiando canto.

Chi Francesco Maccarinelli, Luca Spinelli ne Il Paradiso delle signore

Francesco Maccarinelli © Facebook @francescomaccarinelli

Infine anche Francesco Maccarinelli prende parte al cast de Il Paradiso delle signore. L’attore molto attivo in teatro ha recitato nel film Il colore verde della vita ma poco altro si sa sulla sua carriera.

Luca Spinelli ne Il Paradiso delle signore

Il vero nome di Luca Spinelli è Daniele Fonseca, un ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento. Sopravvissuto a Dacau, scopre che è stato Umberto Guarnieri a denunciare lui e la sua famiglia ai nazisti e, per quello, cerca vendetta. Torna a Milano, nasconde le prove del suo passato e diventa Luca Spinelli, uomo d’affari che investe in Sud America. Entra nelle grazie di Adelaide, ne conquista la fiducia ed entra a far parte di uno dei circoli più esclusivi di Milano, avvicinando così Umberto per portare a termine la sua vendetta.

Chi è Luca Capuano, Sandro Recalcati ne Il paradiso delle signore?

Il paradiso delle signore Sandro Credits RAI

Luca Capuano è un attore napoletano noto per aver recitato nel film Il mercante di stoffe e nella fiction Le tre ore di Eva.

Fa parte del cast de Il paradiso delle signore dalla terza stagione. Secondo l’articolo di Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola a inizio maggio 2019, il ritorno di Luca Capuano nei nuovi episodi è dato all’85%.

Sandro Recalcati ne Il Paradiso delle signore

Sandro è un uomo molto vicino alla musica, infatti fa il discografico e spesso viaggia per il mondo. Entra in scena quando si accorge del talento della commessa Tina Amato. Tra i due nasce subito un particolare legame…

Chi è Alice Torriani, Andreina Mandelli ne Il Paradiso delle signore

Alice Torriani © alicetorriani.com

L’attrice che interpreta Andreina è Alice Torriani che ha iniziato la sua carriera recitando in teatro per poi arrivare in tv e al cinema. Nel 2015 ha inoltre pubblicato un romanzo per Fandango Libri intitolato L’altra sete. Ha partecipato anche al cast della fiction Un passo dal cielo.

Andreina Mandelli ne Il Paradiso delle signore

Andreina Mandelli è la viziata figlia di Carlo Mandelli il proprietario della banca che finanzia l’impresa di Mori pronto a tutto per distruggere il paradiso delle signore. Andreina alla morte del padre prende le redini dei suoi affari e ne continua l’opera distruttiva, visto anche l’amore provato verso Mori. La donna, all’inizio della terza stagione, finisce in un grosso guaio: sua madre Marisa viene accusata di essere la mandante dell’omicidio Mori e la ragazza viene accusata di favoreggiamento. Il suo fidanzato, Vittorio Conti, la aiuta a fuggire convinto della sua innocenza. Andreina tornerà a Milano solo dopo la more della madre, che si è suicidata e disperata torna dal suo Vittorio.

Chi è Giulio Corso, Antonio Amato ne Il Paradiso delle signore

Giulio Corso © Instagram @giuliomariacorso

Giulio Maria Corso è un’altra delle new entry nel cast della soap. L’attore ha recitato nel musical Grease nel ruolo di Danny, nel film Walking on Sunshine e ha preso parte anche a un episodio de Il Commissario Montalbano.

Antonio Amato ne Il Paradiso delle signore

Antonio Amato è diventato molto in fretta il capofamiglia, per questo è diventato molto maturo. Ha deciso di trasferirsi a Milano per trovare un lavoro da operaio e ci è riuscito. Affronta la vita a testa alta e a petto in fuori, convinto che riuscirà a ottenere con il duro lavoro e con la sua ostinazione. Aveva una fidanzata, Elena, che è rimasta al paese. Antonio ha un rapporto molto unito con la madre, che sfocia quasi nella venerazione, così come per sua sorella Tina. È molto legato a suo fratello, ma la lotta per la stessa donna rischia di allontanarli.

Chi è Giulia Petrungaro, Elena Montemurro ne Il Paradiso delle signore

Giulia Petrungaro ne L’onore e il rispetto © Mediaset

Giulia Petrungaro è famosa principalmente per il suo ruolo di Rosalinda nella quinta stagione de L’onore e il rispetto. Nata e cresciuta in Calabria, Giulia si è poi trasferita a Roma per studiare recitazione e buttarsi nel mondo del teatro e della televisione.

Elena Montemurro ne Il Paradiso delle signore

Elena non ha ancora vent’anni ed è la fidanzata di Antonio Amato. Arriva a Milano convinta che Antonio voglia sposarla e spera di ottenere il permesso dalla sua famiglia. Il suo impatto con il Nord e con la vita all’interno della famiglia Amato è fin dal primo momento difficile e conflittuale, soprattutto con Agnese che le rimprovera l’inettitudine alla vita domestica e quindi matrimoniale. Non aver ottenuto l’approvazione della famiglia manda in crisi anche il suo amore con Vittorio.

Fonte: Comunicato Stampa

continua a leggere dopo la pubblicità

Ti può interessare anche…