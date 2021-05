il-paradiso-delle-signore-confermato-fino-al-2023:-quando-torna-in-onda

Inarrestabile il successo de Il Paradiso delle Signore. Scongiurato il pericolo chiusura di qualche tempo fa, la soap opera è stata rinnovata dalla Rai per altri due anni. Per il momento la serie andrà avanti fino al 2023, per altre due stagioni, poi si valuterà il da farsi a tempo debito.

Partita nel 2018 intorno al 10% di share, dopo due stagioni serali di grande successo che hanno visto protagonista Giusy Buscemi, Il Paradiso delle Signore è andato avanti riuscendo ad appassionare oltre due milioni di telespettatori fino a raggiungere il 20% di share.

Le puntate andate in onda nei primi mesi del 2021 hanno superato abbondantemente il record ottenuto nel 2020. Ascolti raddoppiati per la gioia di tutti coloro che hanno creduto fin da subito in questo progetto. A partire da Alessandro Tersigni che, presente fin dalla prima puntata, non ha mai abbandonato i panni di Vittorio Conti.

Il produttore de Il Paradiso delle Signore Gianmarco Pecorelli ha fatto sapere:

“Al di là degli investimenti stanziati, avevamo intuito fin da subito che c’erano delle potenzialità. Tra l’altro a beneficiare del seguito de Il Paradiso è anche tutto il pomeriggio di Rai 1. Con la Rai abbiamo contrattualizzato due nuove stagioni. Siamo molto tranquilli”

L’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la quarta daily, è andata in onda venerdì 28 maggio. Da lunedì 31 maggio la Rai manderà in onda le repliche della serie, a partire dalla terza stagione. A che ora? Dalle 14.55 alle 16.40, come sempre dal lunedì al venerdì.

Quando andranno in onda le nuove puntate? A settembre, anche se per ora la Rai non ha ancora comunicato una data ufficiale. La serie riprenderà da dove è stata interrotta, con il prosieguo di tutte le storie che sono state lasciate aperte nel finale della quarta stagione daily.

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Tra i tanti nodi irrisolti nelle prossima stagione de Il Paradiso delle Signore scopriremo, finalmente, tutta la verità su Achille Ravasi. L’uomo è stato ucciso da Umberto Guarnieri come si sospetta da tempo? E che ruolo avrà la figlia che fino ad oggi non abbiamo mai visto?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore non mancheranno vecchi ritorni. Si parla con una certa insistenza di un rientro di Neva Leoni e Giulia Vecchio, nei rispettivi ruoli di Tina Amato e Anna Imbriani, vecchie e amate Veneri del grande magazzino milanese.

In forte dubbio, invece, la presenza di Marta Guarnieri in Conti. L’addio a Vittorio è stato davvero definitivo? L’attrice Gloria Radulescu non ha escluso la possibilità di rividere il suo personaggio, magari diviso tra New York e Milano.