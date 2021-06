il-paradiso-delle-signore,-disavventura-per-l’attore:-“sono-stato-male,-gonfio-e…”

Il Paradiso delle Signore Marcello occhio gonfio – Solonotizie24

Le riprese per la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sono ufficialmente cominciate da poco più di qualche settimana e i fan sono centrati sui profili social degli attori dello sceneggiato nel tentativo di trovare dei nuovi spoiler circa le avventure di protagonisti. A destare preoccupazioni, però, sono state le dichiarazioni fatte da Pietro Masotti, alias Marcello Barbieri.

Uno dei maggiori personaggi di spicco nella serie Il Paradiso delle Signore nel corso della quinta stagione è stato proprio Marcello Barbieri, la cui vita spesso è stata messa a dura prova dal ritorno del Mantovano e che ha causato la fine della relazione con Roberta, ma che nel frattempo ha permesso all’uomo di incontrare Ludovica e innamorarsi così follemente.

I fan della serie sono già in trepidante attesa di scoprire cosa succederà nella vita del giovane barista, ma a mettere in allarme il pubblico è stato lo stesso attore che ha parlato del suo occhio ‘gonfio’.

“Maledetto occhio gonfio”

Questa è la frase detta da Pietro Masotti nelle sue Instagram Stories alcuni giorni fa mentre si trovava sul set de Il Paradiso delle Signore. In particolar modo, sembrerebbe che Masotti si sia accordo di un orzaiolo che pian piano si faceva spazio sotto il suo occhio, e che sarebbe diventato poi più pronunciato a fin riprese. Un qualcosa del quale Masotti si è poi accordo guardandosi allo specchio.

A ogni modo nessun pericolo in vista per la continuità delle riprese, dato che l’interprete di Marcello Barbieri ha continuato a essere presente alle registrazioni come da programma.

Marcello e Ludovica… tra di loro arriva Roberta?

Impossibile negare come il pubblico de Il Paradiso delle Signore senta davvero la mancanza del personaggio di Roberta, data anche il modo in cui l’amore con Marcello è poi finito. Il barista sembrerebbe aver trovato però in Ludovica la sua perfetta anima gemella, un amore travolgente per il quale entrambi sono stati disposti a sacrificare sé stessi mettendosi anche in pericolo.

A seguito dei recenti fatti e dello scandalo scampato grazie anche all’astuzia di Marcello, però, i momenti di crisi a quanto pare non sono ancora finiti. Cosa potrebbe mettere, dunque, in crisi i due amanti se non l’arrivo di un’altra donna importane nella vita di Marcello… ovvero Roberta, non a caso, proprio su di lei sono concentrati i nuovi rumors, ma non resta che attendere l’avvio della sesta stagione per capire se per il barista e Ludovica sarà davvero così oppure no.