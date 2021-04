il-paradiso-delle-signore,-emanuel-caserio-e-la-fame-prima-di-fare-l’attore:-“a-volte-digiunavo”

Non è facile diventare un attore famoso e la storia del cinema è piena di divi che nella gavetta hanno dovuto affrontare momenti difficili e lavori umili prima di raggiungere il successo. Ne sa qualcosa anche Emanuel Caserio, l’attore ben noto al pubblico del pomeriggio Rai che interpreta il ruolo di Salvatore Amato nell’amata fiction Il paradiso delle signore. Il 30enne originario di Latina ha raccontato di aver fatto letteralmente la fame prima di raggiungere la stabilità lavorativa. Oggi ha una discreta filmografia alle spalle e il ruolo fisso di Salatore dalla stagione 3 della serie, ma gli inizi sono stati molto duri, come ha spiegato in un’intervista al settimanale Grand Hotel.

I difficili inizi di Emanuel Caserio

Emanuel ha studiato in un’istituzione prestigiosa come Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per coronare il suo sogno di diventare attore. Per mantenersi, ha lavorato come cameriere e fattorino ed era costretto a risparmiare, tanto da saltare talvolta i pasti: “Compravo i tortellini, quelli secchi che costavano meno“, ha raccontato l’attore “garantendomi un pasto completo, primo e secondo, che mi permetteva di arrivare fino all’indomani. Ma non andava sempre così bene perché c’erano dei giorni in cui digiunavo del tutto“. Dopo il diploma, è riuscito a entrare nel mondo dello spettacolo con i primi ruoli e a permettersi un appartamento a Roma. Poi, uno stop e l’assenza di chiamate stavano per farlo desistere e tornare al lavoro di cameriere, quando è arrivato il ruolo di Salvatore ne Il paradiso delle signore.

Chi è Emanuel Caserio, la carriera

Dopo alcuni corti, Caserio ha partecipato a serie tv come Squadra Antimafia, Il commissario Rex, Un medico in famiglia e Welcome to Italy. Nel suo percorso, anche film come Io e lei con Margherita Buy e Sabrina Ferilli, e la pellicola all star Forever Young di Fausto Brizzi, in cui ha recitato ancora al fianco della Ferilli nel ruolo di un “toy boy”. L’abbiamo visto pure nella fiction su Nino Manfredi In arte Nino e in un piccolo ruolo in Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, e di recente ha recitato nel film internazionale The Male Gaze: Hide and Seek. Sarà pure ne I Cassamortari, diretto da Claudio Amendola. Nel suo passato, un tragico lutto famigliare: ha perso il fratello Edoardo, che oggi avrebbe 24 anni e morì ancora bambino, a soli 10 anni, a causa di un tumore.