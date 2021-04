Il paradiso delle signore: Laura Parisi tornerà? | Arianna Montefiori ha svelato la verità

L’attrice Arianna Montefiori che interpretava la pasticcera Laura Parisi in Il paradiso delle signore, da qualche tempo era misteriosamente scomparsa dalla soap di Rai Uno. Tanti fan si sono chiesti come mai e soprattutto se la in futuro ritornerà nella serie tv. Finalmente è arrivata la risposta

Arianna Montefiori interpreta Laura Parisi in Il paradiso delle signore, seguitissima soap di Rai Uno che racconta le storie di un gruppo di personaggi legati al grande magazzino milanese. Da qualche tempo la simpatica commessa è scomparsa lasciando tutti i fan nel dubbio, anche perché lei era una delle protagoniste intorno a cui giravano diverse trame.

La Venere del grande magazzino aveva conquistato il pubblico dopo il suo arrivo tra la quarta e la quinta stagione, per cui la sua assenza ha lasciato un grande vuoto riempito con difficoltà. Finalmente si è saputo qualcosa di certo al riguardo, direttamente dalle parole della giovane interprete su Instagram.

Laura Parisi, ritornerà nella soap?

Inizialmente la mancanza dell’artista era stata coperta con una certa abilità con alcune frasi che si richiamavano a lei e poi con una trovata come un problema di salute della madre che l’aveva obbligata ad allontanarsi. La situazione però non poteva reggere ancora a lungo, oltretutto da diverse settimane il suo nome non compariva più nei titoli di coda e del cast. L’ultima volta in cui si era vista la bella pasticcera era stato verso fine gennaio e da allora non si è saputo più nulla. Non era invece un mistero che la sua attrice avesse preso il Covid a fine novembre, insieme al fidanzato, il cantante Briga.

Di recente la Montefiori è venuta allo scoperto raccontando che cosa è successo dopo la guarigione. L’interprete ha parlato della sua malattia e di come sia stata male, anche se non è stata ricoverata in ospedale. Quando si è un po’ ripresa ha deciso di non tornare subito sul set perché si sentiva ancora fiacca e i ritmi della fiction non permettono momenti di riposo. Così, alla fine, ha deciso di lasciare spiegando che è stata una scelta sofferta, perché lei si stava divertendo e si trovava bene.

Ha però lasciato sperare i fan, facendo intendere che un possibile rientro non è da escludere, confessando: “Sono contentissima che voi vi siate affezionati al personaggio di Laura. Magari un giorno tornerà, mai dire mai“. (Continua sotto la foto)

Ecco oggi Arianna Montefiori

Questa, ovviamente, è una grande delusione per i telespettatori che speravano in un triangolo amoroso tra Laura, Giuseppe Amato e Gabriella. Nel frattempo la fiction è andata avanti e si avvicina alla conclusione che avverrà in maggio. L’ex volto di Che Dio ci aiuti 6 al momento non ha progetti futuri in cantiere, continua però ad aggiornare costantemente il suo profilo social dove ha 189 mila followers.

Gli ultimi scatti celebrano l’arrivo della Primavera che lei saluta con nuovi look, mostrandosi a volte da sola o insieme al fidanzato.

