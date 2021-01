il-paradiso-delle-signore-luciano-e-clelia-si-sposeranno-in-futuro?

Il Paradiso delle Signore Luciano e Clelia si sposeranno prima o poi?

Per immaginare di vedere Luciano e Clelia sposati dovremmo comunque aspettare che l’ipotetica trama arrivi (almeno) al 1º dicembre 1970. Questa è la data in cui entra in vigore il divorzio in Italia, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana. Ricordiamo, infatti, che Luciano è sposato con Silvia e non potrebbe sciogliere il vincolo senza i presupposti legali. Ne Il Paradiso delle Signore Luciano e Clelia si sposeranno? Per ora no per i motivi spiegati qui sopra. Mai dire mai in futuro!

Intanto nella puntata 55 della stagione 5 Clelia, Luciano, Federico e Carletto hanno finito di mangiare. Carlo porge a Federico il suo regalo di compleanno. È una penna con la quale scriverà le storie più belle del mondo. Luciano porta Carlo al Cinema a vedere Le tredici fatiche di Ercolino. Clelia non va al cinema per sistemare e gli amici stanno aspettando Federico.

Clelia non è andata al cinema perché è Natale, un giorno dedicato alla famiglia. Luciano è pur sempre un uomo sposato e lei è solo… “la donna che ama” conclude Federico.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il Paradiso Delle Signore 5 Federico Cattaneo Interpretato Da Alessandro Fella E Clelia Calligaris Interpretata Da Enrica Pintore Qui Nella Puntata 55 Credits Rai

Ne Il Paradiso delle Signore Luciano e Clelia si sposeranno? Per ora la Calligaris è felice di aver passato quel tempo con loro. Carlo avrà le risposte che potrà comprendere di volta in volta. Vedere come Clelia si prende cura di Carletto gli fa venire in mente quando era piccolo. La Calligaris è sicura che, molto presto, le cose tra lui e Silvia si sistemeranno.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Silvia accetta Clelia e Luciano insieme?

Sempre nella puntata 55 della stagione 5 Luciano e Carletto sono davanti al cinema. Arrivano Silvia e la zia Ernesta che porta via Carletto per lasciare i due consorti da soli. Luciano è contento di incontrarla così da farsi gli auguri di persona. Silvia è felice che non abbia ostacolato la scelta di Federico di trascorrere la Vigilia con lei. “Non serve pensare al passato” dice Luciano. Quando un matrimonio finisce la colpa non è tutta da un lato. L’importante è che siano onesti e leali come raramente sono riusciti a essere. Così riusciranno a aiutare Federico che adesso ne ha bisogno. Di fatto Silvia ha già accettato la storia di Clelia e Luciano. In fondo è stata lei la prima a tradirlo.