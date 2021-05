Il Paradiso Delle Signore, Vittorio E Marta Si Lasciano: Lei Torna In America

Televisione Il ritorno di fiamma tra i coniugi Conti si rivela un buco nell’acqua: l’attrice Gloria Radulescu esce di scena

Pubblicato su 16 Maggio 2021

Brutto colpo per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore: Marta Guarnieri in Conti esce di scena. A quanto pare definitivamente questa volta. Le ultime puntate della quinta stagione della soap di Rai Uno (la terza daily) sanciscono la fine della storia d’amore tra Vittorio e Marta. Dopo l’addio di Dante Romagnoli i due si sono riavvicinati e sono tornati ad essere la coppia amorevole di un tempo ma una nuova proposta di lavoro allontana per sempre la fotografa e l’imprenditore.

Dopo lo stage dei mesi scorsi e la campagna pubblicitaria al Paradiso delle Signore Marta riceve un’altra allettante proposta dalla Sterling. Una proposta importante, che cambia per sempre la sua carriera. A che prezzo? Un nuovo e definitivo trasferimento a New York. Un impiego decisamente prestigioso che manda in crisi Marta, che decide – almeno inizialmente – di non rivelare nulla al marito Vittorio.

Marta appare scoraggiata riguardo al suo futuro e si confida col padre Umberto. Vittorio viene a sapere tutto per caso: mette Marta con le spalle al muro e le chiede di prendere una decisione. Dopo una lunga riflessione la ragazza, conscia anche del fatto che non potrà mai avere dei figli, sceglie di trasferirsi in America e inseguire i suoi sogni professionali.

Marta molla Vittorio e prima di partire per gli Stati Uniti saluta il padre Umberto e la zia Adelaide con un pranzo in famiglia. Non mancano i saluti agli amici di una vita a cui Marta è molto legata. A fine serata la ragazza rivede Vittorio, con il quale trascorre un’ultima notte di passione. Una notte difficile da dimenticare che però non spinge Marta a cambiare idea: l’ormai ex signora Conti lascia, più che mai convinta, l’Italia.

L’addio di Marta a Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai Uno venerdì 28 maggio. Ultima puntata della quinta stagione: confermata la sesta dopo gli ascolti boom dell’ultimo periodo. La serie tornerà a settembre senza Gloria Radulescu che, stando ad alcune indiscrezioni, ha lasciato la fiction che le ha regalato la grande popolarità per dedicarsi ad altri progetti professionali.

Alessandro Tersigni, l’interprete di Vittorio, resta invece un punto fermo del cast: l’attore ha assicurato che non ha intenzione, almeno per il momento, di dire addio alla soap di Rai Uno. Vittorio è l’unico personaggio presente fin dalla prima puntata de Il Paradiso delle Signore, che ha debuttato come fiction serale nel 2015.