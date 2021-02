Il Personaggio: Intervista alla bomba sexy Elena Fiorancini: io ragazza dolce con un corpo da pantera

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Devo dire onestamente che sono stata fortunata fino adesso, non mi è mai mancato nulla, certo non è stata sempre una vita perfetta, anch’io ho fatto tanti errori, ci sono stati alti e bassi ma questo percorso mi ha portato alla donna che sono ora. Ho tanti progetti, obiettivi e sogni da realizzare nella mia vita e sono determinata a raggiungerli. A 31 anni sono ancora una donna in evoluzione, mi piace affrontare nuove sfide anche se non so dove mi porteranno, la mia vita è folle, folle come me! Conclusione finché la vita riesce a stupirmi, il bilancio è positivo.

Parlaci della sensualità: cosa rappresenta nella tua vita?

La sensualità è donna e fa parte di me, sono dell’idea che sia una caratteristica innata, scritta nel nostro DNA un po’ come nascere con gli occhi azzurri o con gli occhi marroni, non si può apprendere ma si può affinare con il passare del tempo e che sia chiaro la sensualità non centra niente con la bellezza oggettiva di una donna Molti la confondono con il mostrare come scoperti del proprio corpo (certo può essere anche questo, ma è la parte più facile basta scoprirsi, tutti possono farlo). La vera sensualità sta nel sedurre con giochi di sguardi, con movenze, senza cadere in volgarità unendo autoironia e intelligenza, perché si la sensualità parte dal cervello!! Quando la sensualità non è sforzata, chi ti guarda non ha il tempo di pensare perché è rapito da te, semplicemente non ne può più fare a meno.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Artisticamente vorrei assomigliare ad Elena Fiorrancini siamo tutti diversi, tutti unici quindi perché somigliare a qualcuno? Certo ho dei modelli in testa a cui penso dicendo: vorrei essere così, ma sono anche delle legende inarrivabili, quindi non ho la presunzione di assomigliare a loro, sarò semplicemente me stessa.

C’è un film che ti piacerebbe realizzare come protagonista?

Realizzare un film come protagonista sarebbe già un sogno di per se indipendentemente dal genere di film, ma probabilmente se potessi decidere mi vedrei bene nelle pellicole del tipo commedia sexy all’italiana o film come quelli di grande Tinto Brass, mi vedrei bene anche in 50 sfumature di grigio , ecco di certo non potrei fare parti troppo castigate perché io sono provocazione.

Chi sei nella vita privata?

Una domanda complicata per me, nella vita sono una persona genuina non posso dire semplice perché ho una personalità molto complessa.

Sono un mix di personalità (no non sono psicopatica), sono una persona dolce, stronza, delle volte rido da sola solo perché penso ad una battuta nella mia testa e nel mentre dico anche quanto sono simpatica, sono la persona che si emoziona per le piccole cose, sono quella che piange davanti ad un cartone animato, amo circondarmi di poche persone ma state certi che do e darò l’anima per esse, amo però anche la solitudine, sono una persona molto ma molto riflessiva anche troppo.

Amo lavorare, ma nel mio tempo libero amo leggere, ascoltare musica, ballare (male ma ballare), cerco di dedicarmi ancora al canto perché ebbene sì una volta cantavo nei locali, amo dipingere, cucinare, coccolo me stessa, amo guardare film e serie televisive anche se sono innamorata dei Griffin e dei Simpson la mia vita non sarebbe la stessa senza di loro.

Nella vita privata sono veramente la classica persona che si ama o si odia, non porto maschere ma molte persone pensano che sia finta, proprio perché posso passare dall’essere la donna romantica e premurosa alla bomba sexy in meno di due secondi, da quella dolce ed espansiva a quella che si isola da tutti per stare con sé stessa. Io sono un caos ma un caos tutto da scoprire.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che capissero che dietro a questo corpo, dietro alle foto sui social c’è una persona con cuore e cervello, avere due occhi grandi e naturalmente non sto parlando dello sguardo non pregiudica la persona che sono.

Essere provocante non vuol dire essere una donna oggetto, oggetto di chi? Degli sguardi? Degli uomini? Non diciamo sciocchezze e

non confondiamo postare foto su Instagram con l’esibizionismo, sono cose ben diverse, anche perché Instagram per me è diventato lavoro,

Sono meno Donna se ho una scollatura o se ho un maglione dal collo alto? No assolutamente, c’è ancora troppo bigottismo.

Io non mi sento una donna oggetto, mi sento una donna sicura di me che ha imparato a non dare importanza ai giudizi delle persone, la mia giornata non può cambiare perché mi offendono o perché mi fanno complimenti.

Non rinuncerò mai ad essere me stessa ed è sacramento imprescindibile per me!!

Sei favorevole o contraria alla chirurgia plastica?

perché non mi viene da dire? Basta con queste frasi che sento troppo spesso: per forza sono belle, sono rifatte! Se si ha la disponibilità economica e ci si vuole migliorare ben venga la chirurgia e la medicina estetica, non ci trovo nulla di male! Vogliamo essere diversi da come madre natura ci ha fatto? Cambiamo ne abbiamo l’opportunità.

Al contrario di quello che pensa la gente anche questo vuol dire essere sé stessi, fare delle scelte per noi!!

Non si ricorre alla chirurgia per piacere agli altri e chi lo dice è perché non ha capito cosa spinge una persona a cambiare, scusate parliamo sempre di migliorare il proprio carattere, di essere migliori come persone, parliamo di spiritualità dell’anima e poi crocifiggiamo la chirurgia? Non sono cambiamenti tutte e due e tutte e due evidenti? Le persone che mi hanno conosciuto caratterialmente a 20 anni, adesso si stupiscono di chi sono diventata, sento dir spesso Elena non sei più la stessa persona, eppure sono sempre io!

Ecco io la chirurgia la vedo così un upgrade, come facciamo per la nostra personalità!

Un tuo sogno nel cassetto?

In realtà ho tanti sogni nel cassetto soprattutto in ambito lavorativo, e sono determinata a raggiungerli, ma quelli in ambito lavorativo non ve li svelerò adesso perché sono un po’ scaramantica.

Sogno che non posso definire sogno ma più speranza è di raggiungere col tempo una serenità con me stessa, perché ancora ho alti e bassi.

Cosa ti chiedono nel privato sui social?

Sui social mi chiedono veramente di tutto, a parte che tanti pensano che io sia un Escort, cosa che per carità se lo fossi non ci sarebbe nulla di male, ma danno per scontato che lo sia solo perché non mostro paesaggi. Per me Instagram è lavoro e Instagram è immagine punto. A volte però mettono a dura prova anche la mia pazienza devo dire la verità. Ecco i casi umani per fortuna sono pochi su 64.000 follower, stando su instagram ho visto la parte bella dei social e deve dire che ci sono tante belle persone, che amano scambiare opinioni, che mi sostengono e detto da una come me che diceva che non si sarebbe mai messa sui social è un gran bel passo avanti.

Cosa non deve mancare mai nel tuo armadio?

Cosa non deve mai mancare, sentirmi donna indipendentemente da ciò che indosso, portare una tuta con le sneakers non mi rende meno femminile. Ovvio amo i tacchi, amo gli abiti eleganti, ma amo anche i leggings, la scarpa bassa, di certo non mi vesto per gli altri ma per me stessa.

Un esempio quando un uomo mi invita al primo appuntamento non indosso mai il tacco, perché? Perché molti pensano che il tacco sia l’emblema della femminilità e non riescono a concepire una donna senza un tacco 12, ma come molte donne non andrebbero ad un appuntamento con la sneakers, io sono differente e trovo anche divertente vedere gli occhi della delusione quando vedono che non ho il tacco, ma chi supera questo test non solo mi vedrà con i tacchi nelle successive uscite, ovvio solo quando andrà a me di indossarlo, ma mi vedrà con i tacchi anche in camera da letto.

Elena Fiorancini Elena Fiorancini Elena Fiorancini Elena Fiorancini Elena Fiorancini Elena Fiorancini Elena Fiorancini

Il sesso è importante per te?

Il sesso è fondamentale, è importante come respirare. Per me non esiste amore senza chimica a letto, non posso proprio innamorarmi sona fatta così.

Molti credono che sia superficiale in questo ma non lo sono, anzi ciò messo anni e lacrime per capire chi sono e cosa voglio. È ovvio che anche per me è importante il carattere di un uomo, il suo cuore, il suo cervello, il rispetto che ha per me, ma deve andare di pari passo con la passione, detta volgarmente mi deve scopare sia la mente che il corpo, almeno finché il tempo lo permetterà perché tutti invecchiamo, ma quando finirà il sesso rimarrà sempre il volersi bene!

Insomma se devo instaurare una relazione deve essere completa a 360 gradi d’altronde è la mia filosofia di vita,

Quindi che rapporto ho con il sesso? Non lo faccio con chiunque ma quando lo faccio non ho tabù, sono una donna dolcissima fuori dal letto, ma nell’intimità sono puro fuoco!!

This slideshow requires JavaScript.