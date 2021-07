Il pesto di Sedano di Benedetta, leggero e fresco: il piatto ideale da portare in spiaggia. Un piatto davvero saporito, profumatissimo e sicuramente estivo. Pochi ingredienti, di stagione, freschi e pieni di vitamine.

La ricetta la propone Benedetta Rossi direttamente dal suo blog ( cui è tratto il testo e la foto). I passaggi sono davvero pochi e semplici. Basta seguire tutti processi per avere un piatto davvero saporito.

Ingredienti del pesto di sedano di Benedetta

100 gr di sedano

50 gr di mandorle pelate

1 spicchio d’aglio facoltativo

60 ml di olio extravergine d’oliva

un pizzico di sale

40 gr di pecorino grattugiato

320 gr di mezze maniche

200 gr di pomodorini

200 gr di mozzarella a cubetti

sale e olio extravergine d’oliva q.b. per condire

PROCEDIMENTO

Portiamo sul fuoco l’acqua per la pasta e nel frattempo in un tritatutto mettiamo il sedano a pezzi, usando sia i gambi che le foglie, che daranno un tocco di gusto e colore in più.

Aggiungiamo le mandorle, uno spicchio d’aglio tagliato a pezzetti, l’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e frulliamo tutto. Aggiungiamo ora anche il pecorino grattugiato e incorporiamolo frullando per pochi secondi. Il nostro pesto è pronto!

Quando l’acqua arriva a bollore, saliamo e buttiamo le mezze maniche. Scoliamo la pasta al dente versandola in uno scolapasta immerso in una ciotola di acqua fredda. Lasciamola raffreddare per qualche minuto e poi scoliamola in una ciotola o insalatiera.

A questo punto versiamo sulla pasta il nostro pesto di sedano e mescoliamo bene per condirla.

