Il piano di Mauro messo in pericolo da Felipe | Anticipazioni Una Vita

La settimana per la fiction Una vita comincia con una lunga serie problematiche per i suoi protagonisti, soprattutto per Felipe e Mauro che sono ancora alla ricerca di Marcia. Quest’ultimo però viene messo in pericolo da Felipe. Un passo falso dell’uomo potrebbe costare la vita a entrambi e alla povera Marcia?

Marcia non è morta, e il nuovo indizio trovato dal commissario Mendez ne darebbe così la conferma, ma le cose si complicano sempre di più. L’impeto e la furia di Felipe continuano a essere concentrati anche su Ursula, dato che l’uomo è certo di un qualsiasi tipo di coinvolgimento di questa.

Le indagini condotte da Mauro e Felipe li hanno condotti nel posto sbagliato e comunque lontano da Marcia che potrebbe essere nelle mani di un trafficante di donne proveniente dal Brasile.

La paura di Felipe

Non sono giorno affatto semplici quelli che sta vivendo Felipe a causa dell’assenza di Marcia. Dove sia la donna è un vero mistero, ma l’aver ritrovato il suo ciondolo lascia intendere come Marcia sia stata rapita ma abbia cercato di fornire all’uomo che ama un importante indizio per ritrovarla.

Ad aiutare Felipe è arrivato Mauro che, dopo l’indizio forino dal commissario Mendez, è pronto a continuare le sue indagini dall’interno e puntando dritto al nuovo indiziato numero 1: ovvero Cesar Andrade un presunto trafficante di donne.

Mauro messo in pericolo da Felipe

L’impeto e l’agitazione di Felipe però è pronto a tradire Mauro. L’uomo si fingerà un nuovo di affari per avvicinare Cesar Andrade, motivo per cui raccomanderà a Felipe di far buon viso a cattivo gioco e non far trapelare alcun tipo di emozione davanti a nessuno, nemmeno davanti agli amici.

Per Felipe tutto ciò, purtroppo è un mondo estremamente nuovo a questo genere di cose tanto da mettere in atto un passo falso che potrebbe costare loro la copertura per il piano. Si tratta dell’arrivo di una prostituta in casa di Felipe, una donna che lui ha assunto per fare delle indagini parallele nei bassi fondi al fine di capire se davvero Marcia sia finita in un giro di sfruttamento per donne. La copertura dei due amici salterà davvero oppure riusciranno a salvarsi?

The post Il piano di Mauro messo in pericolo da Felipe | Anticipazioni Una Vita appeared first on Solonotizie24.