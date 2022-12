Una tradizione che va avanti da anni in alcune famiglie. Un’abitudine che però, con il tempo sta scomparendo. La Poesia: come quella per i bambini, la poesia è per gli adulti, i nostri nonni, il piatto che concludeva le feste. Come se non ne avessero mai abbastanza dopo tutte le leccornie che si preparano durante […]

Il piatto della fine delle feste Natalizie: la Poesia. L’antica tradizione Campana scritto su Più Ricette da Redazione.

valipomponi