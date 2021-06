Il piccolo Nicola è vivo: il bambino scomparso sul Mugello ritrovato in una scarpata

E’ stato ritrovato a tre chilometri da casa il piccolo Nicola Tanturli, il bambino scomparso sul Mugello alcuni giorni fa

Miracolo sul Mugello: il bambino di due anni, scomparso dalla sua casa a Campanara, frazione isolata di Palazzuolo sul Senio, è stato ritrovato in una scarpata. Secondo le prime informazioni alcune persone impegnate nelle ricerche hanno sentito dei lamenti in lontananza, era proprio il bimbo. Il piccolo è lievemente ferito, ma in buone condizioni di salute.