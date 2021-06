Il pick-up più potente di sempre

Il motore da 6,2 litri eroga 1012 cavalli, l’accelerazione 0-100 è di appena 3,2 secondi. Questi sono i numeri di Hennessey Mammoth 1000 TRX

In America li chiamano truck, noi li chiamiamo semplicemente pick-up, quello che è certo che questi mezzi sono l’essenza “dell’americanità”; grandi, potenti e politicamente scorretti. Esistono tuttavia in commercio alcuni pick-up che amplificano all’ennesima potenza gli elementi tanto cari ai loro clienti.

Fa parte di questa ristretta cerchia il “mostruoso” pick-up Hennessey Mammoth 1000 TRX, che già dal nome incute timore. La base è quella del Dodge Ram, che l’azienda texana Hennessey ha pesantemente modificato. Il risultato? L’Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri eroga ben 1012 cavalli, numeri che, secondo la compagnia, lo portano a essere il pick-up più potente e più veloce mai prodotto. Per raggiungere questo picco di potenza ha montati un nuovo compressore ad alto flusso, iniettori di carburante e un sistema di induzione.

Credit: hennesseyperformance

La Hennessey sostiene che le modifiche permettono al Mammoth 1000 TRX di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. L’azienda texana ne produrrà 200 unità, e ha comunque specificato che gli esemplari saranno spediti anche al di fuori degli Stati Uniti. Il fondatore John Henessey ha detto: “Perché avere un pick-up da 1000 cavalli? Perché possiamo”. Il prezzo? Il Mammoth TRX 100 costa circa 150mila dollari (125mila euro), ovviamente con gli optional il listino può salire anche in modo piuttosto repentino.

Altri aggiornamenti disponibili all’interno di specifici “pacchetti” optional includono paraurti personalizzati, luci a led, un kit di livellamento anteriore, cerchi da 20 pollici e pneumatici per l’off road fino a 37 pollici. Le dimensioni del Mammoth 1000 TRX raggiungono i 581 cm di lunghezza, 209 cm di larghezza e 197 cm di altezza. Può ospitare sei adulti, caricare fino a 1043 kg e trainare un carico che pesa fino a 3942 kg.

L’estetica è quella del muscoloso pick-up Ram, ma gli elementi aggiunti dalla Hennessey lo rendono ancora più possente. Non mancano infatti elementi come le ruote specifiche per l’off road, le protezioni posizionate nella parte frontale e un cofano modificato per consentire al V8 di respirare meglio.