Il Plumcake di Knam, alto e soffice: semplicissimo. “Aggiungo qualche cucchiaio di questo ingrediente per dare profumo”

Ingredienti

Per il plumcake di Knam

150 g burro

200 g zucchero a velo

1,5 g sale

2 uova

1 tuorlo

38 ml latte

45 ml panna o latte condensato

35 g arancia candita

1 buccia di arancia

113 g farina 00

63 g farina di mandorle

2,5 g lievito

25 ml liquore all’arancia

½ bacca di vaniglia

Per la decorazione

Zucchero a velo. Lasciate che il plumcake si raffreddi completamente prima di rimuoverlo dallo stampo, così da facilitarne la fuoriuscita dallo stampo stesso

Procedimento

Unite in una bowl il burro leggermente ammorbidito in microonde, lo zucchero a velo, la polpa della bacca di vaniglia e il sale. Montate gli ingredienti e poi aggiungetevi gradualmente le uova e il tuorlo.

Amalgamate bene il tutto a mano e successivamente unite le arance candite, la buccia di arancia, il latte, la panna e il liquore all’arancia. Dopo aver mescolato il composto, aggiungete le polveri e aiutandovi con una marisa, lavorate fino ad ottenere una massa omogenea. Fate movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Imburrate uno stampo da plumcake con lunghezza pari a 20 cm e versatevi sopra l’impasto. Cuocete a 170°C per 35/40 minuti circa. Trascorso il tempo necessario per la cottura, sfornate il plumcake, lasciatelo raffreddare e toglietelo dalla forma. Decoratelo, infine, in superficie con una spolverata di zucchero a velo.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Il Plumcake di Knam, alto e soffice: semplicissimo. “Aggiungo qualche cucchiaio di questo ingrediente per dare profumo” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.