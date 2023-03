Piatto divertente, cinese, molto conosciuto e amato dagli americani degli States, ma non solo. Questo piatto lo gustano in tantissimi in Italia. Secondo la storia il nome deriva proprio dal più alto in grado della dinastica Qing ( che ha regnato in Cina circa 350 anni). Il nome completo è Tso Tsung t’ang. Nei ristoranti […]

Il pollo del Generale Tso, la ricetta storica e facile da preparare scritto su Più Ricette da Redazione.

