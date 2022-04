Il portafoglio del miliardario messicano Ricardo Salinas è per il 60% composto da Bitcoin

Nel corso degli ultimi anni Ricardo Salinas, come molti altri big della finanza internazionale, ha incrementato notevolmente le sue holdings in criptovalute. In particolare il terzo uomo più ricco del Messico ha dichiarato in questi giorni che il suo attuale “liquid portfolio” si compone per il 60% di Bitcoin.

Salinas occupa il terzo posto tra gli uomini più ricchi del Messico con un patrimonio stimato da Bloomberg in circa 12,8 miliardi di dollari, e nella graduatoria mondiale si trova al 154esimo posto.

Durante la conferenza di Miami Bitcoin 2022 tenutasi nella giornata di ieri, giovedì 7 aprile, Ricardo Salinas ha dichiarato di non possedere obbligazioni, e di preferire invece investimenti in criptovalute, in particolare in Bitcoin.

E stando a quanto da egli stesso dichiarato in questi giorni, la sua liquidità in criptovalute è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni. Infatti era il 2020 quando Salinas affermò che il 10% del suo portafoglio era formato da Bitcoin. In quell’occasione dichiarò che quella risorsa “protegge il cittadino dall’espropriazione del governo”.

“Non ho alcun vincolo” ha spiegato ieri il terzo uomo più ricco del Messico “ho un portafoglio liquido: ho il 60% in Bitcoin, e poi il 40% in titoli di beni immobili come petrolio e gas e ‘gold miners’, ed è tutto qui”.

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022