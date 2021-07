Il pranzo è servito, colpo di scena durante la prima puntata | Flavio Insinna senza parole

E’ iniziato con grande sorpresa il nuovo programma televisivo targato Rai: alla conduzione, c’è il bravissimo Flavio Insinna. Ecco cos’è accaduto.

Il palinsesto ha infatti deciso di trasmettere una nuovissima trasmissione nel corso della stagione estiva. Sarà infatti proprio Insinna a prendere le redini di questa splendida avventura. Il 28 giugno 2021, è così andata in onda la prima puntata alle ore 14: si tratta di un vero e proprio remake della storica trasmissione presentata in passato da Corrado. Per questo, il programma ha avuto inizio con la messa in onda di un filmato d’epoca.

Imprevisto a ‘Il pranzo è servito’: la reazione di Flavio Insinna

La trasmissione è dunque iniziata con i saluti e il commovente ricordo di Corrado, storico presentatore del palinsesto Rai. I primi due concorrenti sono inoltre stati Franco e Roberta: inizialmente, entrambi sono stati chiamati ad indovinare il peso di una cassetta di peperoni solamente reggendola tra le mani.

La risposta di Roberta è stata “6,3 chilogrammi“, mentre Franco ha optato per i 7,2. Tutti i telespettatori si sono dunque domandati chi si fosse avvicinato maggiormente al reale peso di quella cassetta. E’ stato infatti proprio Flavio Insinna a pesarla e a rivelare il risultato finale.

Con grande sorpresa, il peso della cassetta è stato proprio di 7,2 chilogrammi. Insomma, Franco ci aveva indovinato in tutto e per tutto. “E’ incredibile“, ha così commentato il conduttore, “Sono senza parole, colpo di scena. Ma come hai fatto?“. Infine, rivolgendosi sempre a lui, gli ha detto scherzando: “Ti chiamerò l’uomo bilancia“. Tra la sorpresa del conduttore e lo stupore del pubblico, il gioco ha poi continuato fino alla fine.

Il pranzo è servito, cosa ne pensa il pubblico: i primi commenti dei telespettatori

Il remake dello storico programma di Corrado ha sin da subito conquistato i cuori e l’affetto di migliaia di telespettatori. Molti di loro non possono infatti fare a meno di ricordare, con nostalgia, l’omonima trasmissione che ha lasciato un grande segno nella storia della televisione italiana.

“Ricordo quando tornavo da scuola e lo vedevo a casa di mia nonna“, ha scritto un telespettatore su Twitter. “E’ veramente emozionante, bravo Flavio Insinna“, ha invece detto un altro. Così, il programma ha già ottenuto numerosi ascolti.