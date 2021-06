Il pranzo è servito: come funziona il game show di Insinna

Flavio Insinna torna su Rai 1 con un nuovo game show dal sapore un po’ nostalgico. Di cosa stiamo parlando? De Il Pranzo è servito, che inizia da lunedì 28 giugno 2021 alle ore 14. Fa quindi ritorno sulla rete ammiraglia Rai un classico del genere quiz televisivo, ideato da Corrado.

Il programma si articola in vari momenti. Oltre la parte dedicata al gara vera e propria, ci saranno anche delle sfide sempre più impegnative tra concorrenti. A questo si aggiungerà anche il gioco telefonico. Anche questo un retaggio anni ’80 che, però, tanto piace ai telespettatori italiani.

In cosa consiste il gioco de Il Pranzo è servito 2021? Nella dodicesima edizione del popolare game show – condotto precedentemente da Corrado, Claudio Lippi e Davide Mengacci – ritraccia il formato classico. Alle spalle delle postazioni di gioco dei due concorrenti, c’è una grande ruota suddivisa in spicchi.

In ognuno dei dodici spicchi è raffigurata una pietanza per due volte. Nella parte iniziale del game show i concorrenti saranno sottoposti ad un primo blocco di 5-7 domande. A questo primo blocco, ne seguirà un secondo dove gli sfidanti saranno chiamati a fare delle prove pratiche.

Successivamente ci sarà una terza parte in cui il conduttore farà delle domande dirette a ciascun concorrente. Ad ogni sida i giocatori avranno la possibilità di far girare la ruota per aggiudicarsi una pietanza. Scopo finale è quindi quello di aggiudicarsi quante più pietanze possibili.

Durante questi tre blocchi ci sarà anche ‘il pranzo al telefono‘. Dopo essersi prenotati telefonicamente, i telespettatori avranno quindi la possibilità di interagire con la trasmissione ed Insinna. Ai pochi fortunati che riusciranno a prendere la linea, il presentatore farà delle domande di cultura generale.

Ma quanto si vince se si indovina? Il montepremi previsto è di 100 euro. Cifra che si accumula giorno dopo giorno qualora non si riuscisse ad indovinare subito.