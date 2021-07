Il pranzo è servito, Flavio Insinna al telefono resta senza parole “Va molto male”, gelo in studio

Conosciamo tutti Flavio Insinna per essere un noto conduttore italiano, il quale da diversi anni è al timone di alcune trasmissioni di un certo calibro. Lo abbiamo visto per tanti anni alla conduzione di Affari Tuoi, il famoso programma dei pacchi che lo ha anche visto però al centro di una polemica e di uno scandalo portato all’epoca alla luce da Striscia la Notizia. È stato in seguito a questo brutto episodio della sua vita che Flavio Insinna per un po’ di tempo è stato lontano dalla televisione, salvo poi tornare come conduttore de l’Eredità. Quest’ultima, come sappiamo, è una trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e che soltanto in estate va in vacanza.

Flavio Insinna non va in vacanza, dopo l’Eredità arriva Il pranzo è servito

Ebbene, se il suo programma al momento è a riposo Flavio Insinna invece no perché da diversi giorni è alla condizione di un nuovo programma intitolato Il pranzo è servito. Questo va in onda sempre sulla Rai ogni giorno dal lunedì al venerdì intorno alle ore 14. Al suo fianco c’è Ginevra Pisani una ex conoscenza di Uomini e Donne, ovvero il programma condotto da Maria De Filippi ed anche una ex professoressa de l’Eredità. Il conduttore grazie alla sua simpatia ed al suo talento è riuscito in tutti questi anni a catturare l’amore e l’attenzione di milioni di telespettatori che lo seguono sempre con grande affetto.

Momenti di imbarazzo a Il pranzo è servito

Nel corso della puntata de Il pranzo è servito che è andata in onda proprio nella giornata di venerdì 16 luglio 2021, pare che sia accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, compreso lo stesso conduttore. Ma vediamo di fare un po’ di chiarezza. Sembrerebbe che Flavio abbia ricevuto in studio una telefonata che in qualche modo ha destabilizzato un po’ i presenti ed anche i telespettatori a casa. Tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui è partito il solito gioco telefonico che va in onda ogni giorno puntata dopo puntata. Intervengono così i telespettatori da casa, i quali dopo essere riusciti a prendere la linea, partecipano al gioco e devono indovinare una canzone misteriosa soltanto dopo aver ascoltato alcune note.

“Va molto male”, la telefonata shock della signora Marta

Nel corso della puntata a chiamare è stata la signora Marta e il conduttore a quel punto avrebbe chiesto alla telespettatrice “Come stai?”. A quel punto però la signora avrebbe risposto in un modo che ha lasciato il primo Flavio senza parole. “Va molto male Flavio“, queste le parole dichiarata dalla signora Marta. A quel punto, dopo qualche momento di imbarazzo, il conduttore avrebbe cercato di smorzare anche la tensione. «Alla faccia della sincerità. Ma è giusto, quando si fa una domanda bisogna essere pronti ad accogliere la risposta». Ecco le parole di Insinna. A quel punto il gioco sarebbe andato avanti, ma la signora Marta non avrebbe indovinato la canzone misteriosa e Flavio nel salutarla le avrebbe fatto anche tanti auguri.