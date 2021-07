Il pranzo è servito: Flavio Insinna lascia i telespettatori a bocca aperta perchè dice …

Sono trascorse poche settimane da quando su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata de ‘Il pranzo è servito’, celebre format in passato condotto dal mitico Corrado. Questa nuova edizione del programma sta facendo però molto discutere. E nello specifico ha diviso l’opinione pubblica in quanto da una parte sono in molti ad apprezzarla ma allo stesso tempo tanti altri ritengono che Insinna non sia all’altezza. E proprio il presentatore nelle ultime ore sta facendo molto parlare di se per un lapsus avuto ieri durante l’anteprima del programma. Le sue parole non sono sfuggite ai telespettatori più attenti. Ma esattamente che cos’è accaduto?

Flavio Insinna alla guida de Il Pranzo è servito

Dal momento in cui è stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione de Il Pranzo è servito ecco che il programma ha fatto molto parlare di se. In tanti sono contenti del ritorno in televisione, dopo moltissimi anni di pausa, di questo celebre programma. Tanti altri però ritengono che sia difficile prendere il posto del mitico Corrado e considerano il presentatore Flavio Insinna poco adatto. Nonostante però le polemiche e i pregiudizi della gente il presentatore è andato avanti con molta serenità dimostrando a tutti di potercela fare, tenendo in considerazione quello che è il suo talento ma soprattutto la sua esperienza. Ieri però proprio durante l’anteprima del programma Flavio Insinna ha avuto un lapsus che non è sfuggito ai telespettatori più attenti.

Il lapsus di Flavio Insinna

“Ah, una cosa: grazie! Perché state chiamate, state chiamate?, state chiamando in migliaia e migliaia, sono emozionato”, queste le parole espresse da Flavio Insinna che ha così dato vita ad un simpatico siparietto in compagnia della giovane donna presente in trasmissione al suo fianco ovvero la bellissima Ginevra Pisani.

L’appello ai telespettatori

Sempre nel corso dell’anteprima della puntata andata in onda ieri ecco che il presentatore de Il Pranzo è servito ovvero Flavio Insinna ha anche ringraziato tutti coloro che in quel momento stavano cercando di entrare in contatto telefonicamente con il programma e allo stesso tempo non ha perso l’occasione per rivolgere anche un appello ai telespettatori invitandoli a contattare il programma e non la bella Ginevra. “Continuate a chiamare lo 0645789090 e non il numero di Ginevra, c’è anche il sito http://www.contattalarai.rai.it. L’ho detto, ciao, a dopo!”, queste le parole di Insinna. Poco prima infatti proprio Ginevra Pisani gli aveva confessato, scherzando, di ricevere delle telefonate in privato.