Il pranzo è servito, Flavio Insinna lascia senza parole il concorrente “Se vuoi puoi …”

Da un pò di giorni a questa parte, sembra che il conduttore de l’Eredità sia passato alla conduzione di un nuovo programma che va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 circa. Il programma in questione si chiama Il pranzo è servito e sembra che stia riscuotendo un grande successo. Nel corso di una delle puntate andate in onda questa settimana, sembra che sia accaduto qualcosa che ha messo in forte imbarazzo il campione in gara. Ma di cosa si tratta?

Flavio Insinna, il conduttore al timone di Il pranzo è servito

Il programma condotto da Flavio Insinna si intitola Il Pranzo è servito e pare che stia avendo un successo straordinario. Il programma va in onda tutti i giorni ed anche nella giornata di ieri, martedì 6 luglio 2021 è stata ovviamente trasmessa una nuova puntata, alla quale ha preso parte come sempre Ginevra Pisani. Ad un certo punto però, sembra che il conduttore sia rimasto particolarmente sconvolto tanto da annunciare l’abbandono della conduzione. Ma cosa è accaduto di così tanto grave? Il conduttore avrebbe davvero intenzione di lasciare la conduzione del programma o si è trattato come sempre di un simpatico siparietto da lui messo in scena?

Il conduttore abbandona la trasmissione?

Siamo di solito abituati alle divertenti battute di Insinna, che è un conduttore ma è anche un noto comico. “Puoi condurre al posto mio”. Sarebbero state queste le parole dichiarate dal conduttore romano al campione in gara, ovvero Marco. Quest’ultimo pare sia presente in puntata da diverse puntate. “Vuoi venire a condurre al posto mio, di certi saresti più bravo di me”. Queste ancora le parole dichiarate dal conduttore e rivolte al campione Marco. Ad ogni modo, sembra che le parole del conduttore abbiano tanto fatto sorridere i telespettatori, oltre che lo stesso campione Marco. Insomma, niente abbandono del programma, i fan del conduttore possono dormire sogni tranquilli.

Il ricordo di Camilleri

Sembra che ad un certo punto della puntata, il noto conduttore romano abbia voluto ricordare uno dei più grandi artisti di sempre. Stiamo parlando di Andrea Camilleri. Insinna, prendendo spunto da alcune immagini del Commissario Montalbano, che come tutti sappiamo in questi anni è stato interpretato da Luca Zingaretti, ha voluto ricordare il grande Camilleri che è scomparso soltanto da poco tempo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo.