Il pranzo è servito, stupore in diretta per Flavio Insinna: “Non l’avrei mai immaginato”

Flavio Insinna ha ricevuto una sorpresa nel corso della puntata de Il pranzo è servito che lo ha lasciato senza parole. Scopriamo cosa è successo.

Stupore in diretta per Flavio Insinna: il conduttore de Il pranzo è servito è stato protagonista di una sorpresa durante la puntata odierna della trasmissione in onda alle ore 14 su Rai 1.

Il programma sta riscontrando tanto successo tra il pubblico. E’ stato lo stesso Insinna a voler riproporre il format storico della trasmissione, ideata da Corrado nel 1982 ed andata in onda per dieci anni su Canale 5.

Una bella sfida per il conduttore romano, che ha deciso di riportare in auge il gioco a quiz sulla rete Rai dal 28 giugno e per tutto il periodo estivo. Per ora i risultati degli ascolti destano soddisfazione, anche se potrebbe essere ancora troppo presto per tirare le somme.

Intanto Insinna, personaggio molto amato dal pubblico per la sua simpatia, ha catturato l’attenzione degli spettatori con un oggetto misterioso mostrato oggi durante la diretta del programma.

Flavio Insinna riceve un regalo in diretta: svelato l’oggetto misterioso

La puntata di oggi de Il pranzo è servito si è aperta tra lo stupore del conduttore: Flavio Insinna ha esposto all’inizio del programma un particolare oggetto ai telespettatori. Un gesto che ha tenuto per un pò di tempo tutti sulle spine, prima di rivelare di cosa si trattasse.

“Si chiama coppa dell’amicizia” – ha spiegato il conduttore, che è apparso visibilmente stupito per il regalo ricevuto. Insinna ha poi proseguito salutando “la nostra padrona di casa Ginevra”.

Chi ha seguito la puntata ha potuto capire il modo in cui il conduttore aveva deciso di servirsi del regalo ai fini del gioco. Lo show man infatti ama scherzare con i concorrenti durante le dirette. E’ questo il punto di forza che lo contraddistingue, conquistando il pubblico di grandi e piccini.