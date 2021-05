Il Pranzo è Servito su Rai1: Flavio Insinna scippa il desiderio di Fabio Fazio

Torna Il Pranzo è Servito su Rai1, il quiz televisivo ideato da Corrado e Stefano Jurgens. La messa in onda è prevista da lunedì 28 giugno alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Telegiornale. Alla conduzione ci sarà Flavio Insinna. Storicamente il programma era andato in onda su Canale 5 dal 1982 al 1992 e su Rete 4 nel 1993. Proprio sulle reti Mediaset, il 26 giugno 1993 venne chiuso definitivamente a causa dei bassi ascolti. Per salvarlo venne stravolto il regolamento, venne ricollocato in diverse fasce orarie, ma non servì a nulla. In undici edizioni ottenne una media di 7.000.000 di telespettatori.

Per la prima volta la trasmissione è stata condotta da Corrado fino al 1990, successivamente da Claudio Lippi e Davide Mengacci. Divenne un format di successo tanto che fu candidato per tre volte per il Telegatto e vinse il concorso nel 1985. Nella nona stagione il programma riesce a raggiungere il traguardo delle 2000 puntate. Per l’occasione tornò Corrado che sostituì Claudio Lippi in seguito a problemi di salute. Venne costruita una puntata speciale con concorrenti famosi come Gianfranco D’Angelo e Giancarlo Magalli che di lì a poco avrebbe preso il posto di Fabrizio Frizzi nella fascia del mezzogiorno de I Fatti vostri.

Il direttore del primo canale della Tv di Stato ha deciso di riportare Il Pranzo è Servito su Rai1. Flavio Insinna conduttore ha scippato il desiderio a Fabio Fazio al timone. Il volto di Che Tempo Che Fa, a gennaio scorso, aveva espresso la voglia di rifare lo storico quiz, oltre a voler fare un programma disordinato sulla storia della tv, un programma di libri, uno sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri.

Per il volto de L’Eredità si tratta di una promozione a tutti gli effetti. Dopo il grande successo del quiz della fascia preserale di Rai1, e ad eccezioni di alcuni speciali condotti nei pomeriggi, si misurerà per la prima volta nella fascia postprandiale.

Il Pranzo è Servito su Rai1: il regolamento e come funziona il quiz

Secondo lo storico meccanismo, al gioco prenderanno parte due concorrenti che si misureranno in varie prove, tra cui domande classiche, prove pratiche e tre domande finali. Lo scopo è quello di completare un tabellone che raffigura le principali pietanze tradizionali.

Scopriremo se nella nuova edizione de Il Pranzo è Servito il regolamento sarà modificato o se gli autori manterranno elementi storici della trasmissione stessa.