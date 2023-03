Bruno Frattasi, prefetto di Roma, in tempo record dalle dimissioni di Roberto Baldoni, è il nuovo direttore dell’Agenzia cyber. Un evento che dimostra quanto grande sia diventata la sensibilità della politica per questi temi. Il momento per la cyber nazionale è del resto critico

Vittorio Rienzo