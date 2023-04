il-presidente-della-regione-sicilia-annuncia-lo-stop-a-nuovi-impianti-fotovoltaici

Nel corso di un convegno tenutosi il 3 aprile a Palermo, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha annunciato lo stop alle autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Il motivo? “Dobbiamo valutare l’utile d’impresa con l’utile sociale e col danno ambientale”, ha dichiarato Schifani. “Poi questa attività porta lavoro? L’energia rimane in Sicilia? No. La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col Governo”.

Il “danno ambientale” a cui fa riferimento Schifani, è bene chiarirlo, sarebbe quello paesaggistico legato al deturpamento del panorama.

“C’è un decreto legislativo”, continua Schifani, “che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalty però già questi impianti danno il 3% di energia ai Comuni come risarcimento del danno ambientale. Mi chiedo perché non debba essere riconosciuta una quota anche alla Regione siciliana. Dobbiamo trovare una soluzione che consenta al Governo regionale di chiedere a chi intende insediare gli impianti fotovoltaici energia, non soldi, per avere una bolletta più attenuata grazie a ciò che si produce nella regione. La Sicilia paga un danno ambientale dovuto agli impianti”.

Non si è fatta attendere la risposta del ministro Imprese Adolfo Urso, il quale ha dichiarato: “A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa realizzato da una grande azienda come Enel. I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione”.

Del resto, come evidenzia Italy for Climate, che ha di recente sfatato i 5 falsi miti più comuni e più ostili alle energie rinnovabili, al 2030 saranno 14 milioni i nuovi posti di lavoro nel mondo offerti dal settore delle rinnovabili, contro i 5 milioni dell’oil&gas.

“Una transizione tecnologica come quella che ci attende sulla strada verso il net-zero avrà certamente impatti rilevanti sul tessuto produttivo e sulle famiglie”, spiega Italy for Climate.

“Ma oltre ai vantaggi di natura ambientale, questa produrrà anche notevoli benefici economici e sociali. Naturalmente alcune, poche in realtà, realtà produttive saranno necessariamente svantaggiate ma nel complesso il bilancio sarà in ogni caso positivo”.

L’articolo Il presidente della Regione Sicilia annuncia lo stop a nuovi impianti fotovoltaici proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo