il-pride-di-ricky-martin:-“prima-ero-paralizzato-dalla-paura,-ora-sono-libero-di-essere-me-stesso”

Giugno è il mese del pride, il mese in cui la comunità LGBTQ+ scende in piazza per rivendicare i propri diritti, in cui più che ogni giorno dell’anno, si affermano i valori della tolleranza e dell’inclusione, ed è per questo che un messaggio come quello di Ricky Martin ottiene in un questo momento una risonanza ancora maggiore. Il cantante latino americano portando ad esempio un avvenimento che lo ha visto protagonista insieme a suo marito, ha voluto sottolineare quanto il pregiudizio sia ancora predominante nella nostra società.

Il messaggio di Ricky Martin

Un messaggio lungo e ben articolato con cui Ricky Martin prova a sensibilizzare i suoi fan e mostrargli quanto lavoro ancora ci sia da fare per una comunità formata da individui che desiderano solamente essere se stessi, senza timori, senza l’ansia di poter soccombere dinanzi all’odio o l’incomprensione altrui. Quindi, la pop star scrive sui suoi canali social:

Pausa… oggi voglio parlarvi dal mio lato più vulnerabile… Una settimana fa ho pubblicato alcune foto insieme a mio marito per un’edizione speciale della rivista @ cap74024. Per entrambi è stata un’esperienza meravigliosa e un modo per celebrare il nostro Pride. Quello che non mi aspettavo, soprattutto dopo tutto il lavoro che è stato fatto per tanti anni, è che un gran numero di persone ha deciso di smettere di seguirci o commentare in maniera dispregiativa. Certo, non è il numero di follower che mi preoccupa, è il messaggio che c’è dietro la loro decisione che mi ha provocato lo stesso sentimento che ho provato anni fa prima di condividere pubblicamente il mio orientamento sessuale. Quella stessa paura che mi paralizzava, mi tormentava e non mi lasciava essere. Oggi vedo queste foto e sento di poter celebrare la mia famiglia come merita. Festeggiarmi così come sono e non importa quello che diranno. E questa paura di cui ho appena parlato, non mi paralizza, anzi, mi dà molta più forza e mi spinge a continuare a lavorare per il benessere di milioni di persone che soffrono ogni giorno a causa della mancanza di accettazione.

Il cantante, poi, conclude questo messaggio rivolgendosi a tutti coloro che temono il giudizio altrui e che non riescono a vivere serenamente: “A tutti coloro che si sentono persi o non apprezzati per essere chi sono e vogliono essere, non sono soli, c’è una grande comunità che li aspetta a braccia aperte. Valete tantissimo, non dimenticatelo per favore”.

L’amore con Jwan Tosef

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef sono ormai insieme dal 2015, il loro è stato un rapporto nato dopo mesi diserrato corteggiamentoda parte della pop star, folgorato dal pittore siriano naturalizzato svedese. I due hanno costruito una famiglia bellissima, incentrata non solo sul loro amore reciproco, ma anche sulla volontà di creare un progetto di vita comune. Dopo i due gemelli che Ricky Martin ha avuto prima di incontrare la sua dolce metà, i due sono diventati nuovamente genitori della piccola Lucia e a distanza di un anno è arrivato anche Renn.