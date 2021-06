il-primo-anniversario-di-martina-pedaletti-e-francesco-muzzi-dopo-matrimonio-a-prima-vista

Tra i programmi che hanno avuto più successo in questi ultimi anni, senza dubbio c’è Matrimonio a prima vista, il reality show di Real Time dove aiutati da un team di esperti, uomini e donne di ogni età, provano a cercare l’amore. Molto spesso le ‘combinazioni’ amorose messe in atto dagli esperti non danno i loro frutti, ma in qualche caso, invece, l’amore sboccia davvero. Ed è quanto è successo a Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, conosciuti sui social anche come i Muzzetti, protagonisti della scorsa edizione della trasmissione e che, a distanza di un anno, sono ancora insieme e più innamorati che mai, come scrive la bartender romana in una bellissima dedica al suo sposo.

La dedica di Martina Pedaletti

Un esperimento che a molti potrebbe far paura quello di Matrimonio a prima vista: sposare uno sconosciuto, qualcuno che non si è scelto, non si è incontrato e conosciuto prima, ma a volte sono le avventure più incredibili a dare i risultati migliori. Ed è proprio quello che ha scritto Martina Pedaletti su Instagram, in una dedica in occasione del primo anniversario con il suo Francesco:

Un anno esatto di noi..un anno da quella fantastica follia! È iniziato tutto con questo abbraccio…noi sconosciuti che ci scambiavamo promesse e speranze…sai che all’inizio non ero così contenta e lo sai bene, hai passato le pene dell’inferno ma non ti sei mai arreso, sei andato avanti e ci hai creduto per tutti e due…e questa è stato il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto… e grazie a questo oggi siamo qui..uniti e pronti a risposarci, a ridere insieme, a lottare, a sostenerci e fidarci l’uno dell’altra. Crediamo in qualcosa insieme e camminiamo vicini…alla scoperta di cosa ci riserverà il futuro. Ormai sei la mia spalla, un amico, un consigliere, il saggio e sei anche un gran rompi palle. Sto scontando tutto quello che hai passato tu…ma l’amore è anche questo!! Quindi dico di non perdere mai la speranza e crederci un po’ di più (non come me) perché le cose accadono e quando succedono sono le più grandi benedizioni. Di vivere tutto al 100% e non avere paura…grazie a te ora sono questa. Se me lo chiedessero lo rifarei altre 100000000 volte.

La storia di Martina e Francesco

Tra le coppie di Matrimonio a prima vista, quella di Francesco e Martina ha regalato agli appassionati del programma delle vere soddisfazioni. I due, nonostante le titubanze iniziali, non si sono mai arresi e hanno provato fino all’ultimo a trovare una quadra e dopo aver trascorso tanto tempo insieme, hanno scoperto di poter abbandonare le difese e innamorarsi, pian piano superando le paure, i dubbi e battendosi affinché potesse emergere il lato migliore di entrambi.