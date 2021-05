il-primo-smartphone-con-telemetro-laser-incorporato

Doogee S97 Pro include un potente strumento che può aiutare nei lavori professionali così come in alcuni sport

(Foto: Doogee)

Esistono numerose applicazioni per calcolare in modo empirico le distanze con il proprio smartphone: si può sfruttare la posizione gps da un punto rispetto a un altro oppure la realtà aumentata per determinare lunghezze o altezze con un inevitabile ampio margine d’errore. Doogee S97 Pro prende la situazione di petto includendo lo strumento perfetto per lavoratori professionisti, ma anche per determinate discipline sportive ovvero un telemetro laser.

Non è la prima volta che il brand cinese Doogee stupisce con smartphone particolari, si era per esempio già visto il modello S96 Pro con fotocamera dotata di quattro led agli infrarossi per la visione notturna oppure il modulare e indistruttibile S95 Pro in grado di trasformarsi attraverso diversi accessori magnetici. La nuova generazione del top di gamma di Doogee si spinge verso una nicchia di mercato molto specifica.

Il telemetro laser sfrutta un raggio luminoso a bassa energia – dunque, non pericoloso per la salute se si entra in contatto – che viene orientato verso un qualsiasi oggetto. Doogee non è scesa nel dettaglio dei componenti, quindi è poco probabile che sia integrato un costoso cronometro elettronico per basarsi sull’equazione che la distanza sia uguale al tempo per la velocità. Più semplice che si sia utilizzato un classico e più economico sistema di calcolo della frequenza di autooscillazione con un sensore ottico che spegne il laser quando si riceve il segnale di ritorno con seguente calcolo della distanza basato sul ritardo rilevato.

(Foto: Doogee)

Che cosa si può fare con Doogee S97 Pro e il suo telemetro laser? Da un lato può diventare un’utile spalla per molti lavori di fai da te per esempio per progettare ristrutturazioni oppure per ordinare mobili su misura per la casa, ma anche per situazioni outdoor come il posizionamento di piante in giardino. Il telemetro laser è anche spesso sfruttato in sport come il golf o il tiro con l’arco, per avere un’idea più precisa della distanza rispettivamente di buca o bersaglio.

Ma un telemetro laser è anche l’unico modo per avere finalmente risposte certe a semplici curiosità come “Quanto è alto quell’albero?” o “Quando è lontano il cancello dal garage?”. Basta puntare lo smartphone, accendere il laser e in pochi secondi si riceve la stima.

La scheda tecnica di Doogee S97 Pro è di medio livello e include schermo ips da 6,93 pollici con risoluzione hd+, un chip Mediatek G95 con processore octa-core a 2.1 GHz con 8 gb di ram e 128 gb di spazio di archiviazione interna espandibile. Mette a disposizione una fotocamera quadrupla sul retro con occhio principale da 48 megapixel, grandangolo da 130 gradi e due altri sensori per macro e profondità di campo, mentre la selfie camera è da 16 megapixel. La batteria è davvero massiccia, circa il doppio di un normale smartphone, assestandosi sugli 8500 mAh con peraltro la ricarica veloce a 33 watt. Infine, a bordo è già pronto il sistema operativo Android 11.

Come da tradizione Doogee, la scocca è ultraresistente e quasi indistruttibile come da certificazione di grado militare Mil-Std-810 ottenuta. Il prezzo di vendita dipende dai rivenditori online, tra quelli che spediscono in Italia c’è Aliexpress con una richiesta di 495 euro.