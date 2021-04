il-primo-teaser-del-grande-ritorno-di-dexter-(in-autunno)

In queste immagini, che anticipano la produzione-revival sul serial killer dei serial killer, scopriamo che il protagonista non ha alcuna intenzione di rinunciare alle vecchie abitudini. Complice la scelta di richiamare lo showrunner della prima ora Clyde Philipps

Il serial killer dei serial killer sta per tornare. Anzi, a quanto risulta dal breve teaser diffuso nelle ultime ore, non se n’è mai andato. Stiamo parlando, ovviamente, di Dexter, il protagonista della produzione Showtime (interpretato da Michael C. Hall), ormai pronto per lo speciale revival autunnale. Nella clip di anticipazione lo vediamo alla fine della serie originale, ritirato a vita tranquilla nei boschi dopo aver finto la propria morte. Poi, riflessa nella finestra, si scorge una delle sue vittime tutta arrotolata con il nastro adesivo tipico del suo modus operandi. A quel punto, lo stesso Dexter Morgan guarda in camera sorridendo, mentre in sottofondo scorrono le note di Don’t Le Me Be Misunderstood di Nina Simone.

Davvero il nostro antieroe è ancora incompreso? Lo scopriremo nei 10 episodi che promettono un epilogo definitivo a Dexter, dopo che molti spettatori si erano lamentati per il modo sconclusionato e stiracchiato con cui si era conclusa l’ottava e ultima stagione, andata in onda nel 2013. Oltre al protagonista Michael C. Hall, torna anche lo showrunner della prima ora Clyde Philipps. La new entry più importante è l’attore Clancy Brown (Billions, Una donna promettente) nei panni di Kurt, sindaco onorario della tranquilla cittadina di Iron Lake, uomo generoso e attento alle necessità di tutti, ma anche implacabile quando qualcuno gli fa un torto. Sarà proprio lui l’antagonista in questa nuova vicenda.

Completano il cast Jamie Chung (Lovecraft Country), Alano Miller (Jane the Virgin) e Julia Jones (Goliath, The Mandalorian), la quale darà il volto a Angela Bishop, prima nativa americana a capo della polizia locale. Alcuni rumor vorrebbero anche il ritorno di Jennifer Carpenter, ovvero Debra, la sorella di Dexter, in tutta probabilità in forma di fantasma, esattamente come era accaduto con il loro padre nella serie originale. “Questa è l’opportunità di scrivere un secondo finale per la serie”, ha dichiarato Clyde Phillips, nella speranza che questa volta i fan saranno soddisfatti.