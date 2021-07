Il primo turista portato nello Spazio da Blue Origin sarà un 18enne

Si chiama Oliver Daemen, ha soltanto 18 anni e sarà il primo passeggero pagante a bordo del programma New Shepard di Blue Origin, la società con cui Jeff Bezos si è lanciato nel fiorente mercato dei voli turistici nello spazio. Il primo storico volo – previsto per il 20 luglio, potrà essere seguito in diretta dai canali della compagnia, nonché sul suo sito ufficiale, dalle 13.30 italiane – avrà a bordo anche lo stesso patron di Amazon, unitamente al fratello Mark e a Wally Funk, pilota 82enne che negli anni Sessanta ha portato a termine l’addestramento da astronauta senza riuscire a partecipare a una missione insieme ai suoi colleghi di sesso maschile.

Alle loro rispettive età, Daemen e Funk saranno rispettivamente l’astronauta più giovane e la più anziana della storia. In realtà, il giovane Daemen è un rimpiazzo: l’asta per aggiudicarsi un posto su New Shepard – che, secondo quanto dichiarato da Blue Origin un mese fa, è stata vinta da un’offerta di 28 milioni di dollari – è stata vinta da un altro anonimo contendente, che tuttavia si è temporaneamente sfilato per via di altri impegni sopravvenuti, preferendo rimandare il suo ambito giro in orbita

Di Daemon sappiamo che è affascinato dalla Luna e lo Spazio da quando aveva quattro anni, che si è diplomato nel 2020 e poi si è preso un anno sabbatico prima di studiare per la sua licenza da pilota. Il prossimo settembre frequenterà l’Università di Utrecht per studiare Fisica e Innovation management.

“Questo segna l’inizio delle operazioni commerciali di New Shepard, e Oliver rappresenta una nuova generazione di persone che ci aiuteranno a costruire una strada per lo Spazio”, ha dichiarato il Ceo di Blue Origin Bob Smith.

