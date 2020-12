il-primo-uomo-vaccinato-nel-regno-unito-si-chiama-william-shakespeare

Se la 90enne nordirlandese Margaret Keenan è stata la prima persona al mondo a ricevere un vaccino anti Covid-19 al di fuori di una sperimentazione clinica, la seconda persona vaccinata nel Regno Unito passerà alla storia per il suo peculiare caso di omonimia. L’uomo in questione, infatti, ha 81 anni e si chiama William Shakespeare, come il celebre poeta e drammaturgo, con cui oltretutto – non bastasse – condivide anche le origini del Warwickshire. Sì, davvero.

All’81enne Shakespeare è stata somministrata una dose di vaccino Pfizer-BioNTech l’8 dicembre all’University Hospital Coventry & Warwickshire, poco distante da Stratford-Upon-Avon, luogo di nascita del famoso bardo britannico. Seguirà una seconda iniezione di richiamo tra 21 giorni, ma l’immunità dovrebbe iniziare a manifestarsi già dalla prima fino a raggiungere il suo pieno effetto sette giorni dopo la seconda dose.

Nelle prossime settimane in Uk verranno vaccinate le prime 800mila persone, a seguito del via libera da parte dell’agenzia regolatoria britannica Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra). Tra coloro che riceveranno le prime dosi di Pfizer, al pari di Margaret e William, ci sono altri over 80, ospiti e dipendenti delle case di riposo, e il personale sanitario.

Nel frattempo, com’è ovvio le battute sul caso del signor Shakespeare si sprecano in tutto il mondo (e ci mancherebbe altro). Soprattutto su Twitter si leggono ipotetici stralci dell’Amleto dagli echi pandemici come “Vaccinare o non vaccinare: questo è il problema”, oppure rititolazioni di celebri commedie quali L’influenza domata (al posto de La Bisbetica domata) o Iniezione di una notte di mezza estate (o per meglio dire di metà inverno, in questo caso).

So far in reply to this my favourite #ShakespeareVax replies are.

Two gentlemen of corona

The Taming of the Flu

Any more? (do use the hashtag) https://t.co/v3nTlueTs3

— Martin Lewis (@MartinSLewis) December 8, 2020