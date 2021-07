il-principe-carlo-lo-svela-per-la-prima-volta:-mai-successo-prima

Il principe Carlo ha svelato per la prima volta un particolare incredibile e mai successo prima d’ora. Ecco di cosa si tratta.

Principe Carlo (Screenshot Instagram)

Il Principe Carlo è il figlio della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Nato a Londra nel 1948, è l’erede al trono dal 1952 e dal 1958 è il Principe di Galles. È sposato con Camilla Shand dal 2005, precedentemente era stato sposato con Diana Spencer dal 1981 al 1996.

Dal matrimonio con Lady Diana nacquero i figli William ed Henry che attualmente, secondo esperti della Casa Reale, non avrebbero un buon rapporto e starebbero perennemente in lite. Tutto è cominciato da quando ad inizio 2020, William e la sua famiglia decisero di separarsi dalla Famiglia Reale e andare a vivere da soli in America.

L’erede al trono, oltre ad essere occupato costantemente negli impegni di Buckingham Palace e in particolare nei confronti di sua madre, la Regina Elisabetta, è sempre stato partecipe di progetti e iniziative nel sociale e in generale nella filantropia.

Principe Carlo, ecco un aspetto a sorpresa del marito di Camilla.

Il figlio della Regina Elisabetta ha sempre avuto tante passioni personali, in particolar modo si contraddistinguono lo sport e in generale il mondo dell’arte. Il suo sport preferito è il polo, inoltre gli piace molto andare a caccia. In particolare, prima del 2005, andava a caccia di volpi, sport che poi è stato abolito.

L’altro suo grande interesse è l’arte. Recentemente ha svelato i suoi cantanti preferiti e cioè: Diana Ross, Edith Piaf e Barbra Streisand. Le sue canzoni preferite, invece, sono: Givin’ In dei The Three Degrees, Lulùs Back In Town di Dick Powell, Don’t Rain On My Parade di Barbra Streisand.

Ha confessato che queste canzoni gli fanno venire una grande voglia di ballare e alcune le ricordano in particolar modo sua nonna. Il Principe Carlo è anche molto bravo a dipingere utilizzando gli acquerelli, infatti ha realizzato diverse esposizioni dei suoi dipinti.