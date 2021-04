il-principe-carlo-vuole-tagliare-rami-secchi-per-risparmiare:-“harry-e-meghan-fuori-dalla-famiglia”

“Rimarranno membri senior di casa Windsor solo Carlo, Camilla William, Kate e i principini di Cambridge“: è questo il futuro della Royal Family immaginata dal futuro Re del Regno Unito, Carlo, principe di Galles. A dirlo è la biografa Angela Levin secondo cui la casa dei Windsor in futuro “abbandonerà i duchi di Sussex“. A quanto pare, nell’ottica di snellire i costi, “i rami secchi della famiglia a essere tagliati” saranno proprio Harry e Meghan insieme ai loro due eredi.

in foto: la Royal Family nel 2018

Il desidero di abbattere i costi della Corona

Sembra proprio che dopo la morte del Principe Filippo d’Edimburgo Carlo stia pensando a come intende governare. La Regina, ormai 95enne, è infatti sempre più stanca e triste. Per Angela Levin fra i primi obiettivi del suo regno il Principe: “Desidera abbattere i costi della Corona diminuendo il numero dei membri senior di casa Windsor. E probabilmente a pagare le conseguenze di tale scelta saranno Harry e Meghan”. “La Regina” – ha aggiunto la Levin – “voleva tenere tutti insieme per motivi sentimentali”, ma per il figlio sembra che contenere i costi sia più importante che tutelare il futuro dei duchi di Sussex. Secondo i tabloid britannici il ducato di Sussex potrebbe in futuro non esistere più.

Il futuro della Royal Family

La Sovrana che ha compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile, complice il lutto e la stanchezza, “non intende affrontare grossi cambiamenti“. Secondo l’esperta britannica per vedere il cambio di passo nella gestione delle finanze della famiglia reale: “Bisognerà aspettare l’ascesa al trono del Principe Carlo“. Il Duca di Galles è intenzionato a considerare membri senior della famiglia reale solo agli appartenenti per linea diretta alla successione, ossia Carlo e la moglie Camilla, il principe William, la duchessa di Cambridge Kate Middleton e i baby Cambridge (George, Charlotte e Louis). Per quanto riguarda gli altri membri della famiglia che oggi usano il titolo reale (la Principessa Anna, il Principe Andrea, le principesse Beatrice e Eugenia di York, il conte e la contessa di Wessex, il duca e la duchessa di Gloucester; il duca e la duchessa del Kent e le figlie), molto probabilmente, secondo quanto ipotizzato dal Daily Mail: “Potrebbero essere esortati a trovare lavori più comuni, come già accade nelle monarchie del Nord Europa e forse in molti potrebbero anche perdere i titoli”. Rischiano di perdere i privilegi sopratutto i membri della famiglia che già non possiedono o non usano il trattamento reale.

L’eredità del principe Filippo

Dopo la morte del principe consorte la stampa britannica sta cercando di ricostruire a quanto ammonta il patrimonio del marito della Sovrana. Si stima che il patrimonio del defunto ammonti a circa 30 milioni di sterline, di cui 10 milioni solo di beni immobili. Gran parte dell’eredità spetterebbe alla Regina Elisabetta II, la quale da parte sua vanta una fortuna stimata in ben oltre 500 milioni di euro. Questo perché nel Regno Unito quando a ereditare è il coniuge, non è prevista l’Inheritance Tax Act, che prevede una tassazione del 40% per i patrimonio che superano le 325mila sterline. Tra i beni tante collezioni (come quelle di automobili e fumetti satirici), opere d’arte di artisti emergenti; fotografie; gioielli e regali ricevuti nei suoi numerosissimi viaggi istituzionali. Per ora un’unica certezza sull’eredità già assegnata: un calesse con due pony che il principe amava a tal punto da essere posizionati accanto al suo corteo funebre andati in eredità a Lady Louise Windsor, la 17enne figlia di Edoardo (secondo stampa e biografi tra le nipoti preferite della regina).