Il principe Harry è davvero figlio di Carlo? | Svelata l’oscura verità

Il Principe Harry ormai da tempo separatosi dalla royal family ormai vive in America con la moglie Meghan e il figlio ed è tornato solo per il funerale del nonno Filippo. C’è però un interrogativo su di lui, di chi sia veramente il figlio.

Il principe Harry, dopo una lunga assenza dalla Gran Bretagna è stato visto qualche settimana fa insieme ai parenti per celebrare il funerale di nonno Filippo, il secondogenito di Carlo infatti ha ormai una vita consolidata in America, insieme alla sua nuova famiglia.

Di recente aveva fatto molto discutere l’intervista che i duchi del Sussex avevano rilasciato ad Oprah Winfrey in cui accusavano i reali di razzismo e avevano parlato anche dei gravi problemi mentali avuti da Meghan anche a causa dell’isolamento in cui si era trovata. La coppia aveva usato espressioni molto forti di cui ora il principe si pente, secondo quanto riportato dall’esperto reale Duncan Larcombe. Secondo lui Harry ha sfruttato l’occasione per dar voce al risentimento per il trattamento subito dalla moglie, ma adesso non sarebbe più così convinto dei toni usati.

Sapete che le origini del duca del Sussex vengono messe in dubbio? Secondo qualcuno non sarebbe davvero figlio di Carlo.

Il pricnipe Harry: il rosso

Quando Harry è nato pare che suo padre sia rimasto un po’ deluso perché avrebbe tanto voluto avere una bambina. Quando ha visto il figlio ha esclamato: “oh Dio è un maschio” per poi aggiungere: “e ha i capelli rossi“. Il principe ereditario scherzava, ma riuscì a ferire la consorte Diana. I capelli rossi infatti non appartenevano al lato paterno.

Mentre William somiglia molto al padre, anche nei tratti del viso non si può dire lo stesso del fratello minore che da sempre è stato un po’ ribelle verso le regole di corte, dimostrandolo anche con l’ultimo atto di volersi separare dalla famiglia di origine. Ma come mai tanti insistono su una sua possibile illegittimità?

Chi è il vero padre?

A loro tempo erano circolate delle voci sul fatto che qualche membro della famiglia avesse costretto la principessa del Galles a fare un test del dna su Harry per accertarne la paternità. ll vero padre di Harry infatti sarebbe l’ufficiale di cavalleria James Hewitt che è stato effettivamente l’amante di Diana per alcuni anni. Se si guardano le foto a confronto non si può negare una certa somiglianza. Il mento, i capelli sono in comune e anche qualche altro tratto del viso è simile.

A smentire però questa presunta paternità ci sono due voci: una è quella dell’ex maggiordomo della principessa del popolo che fu anche suo confidente, Paul Burrell. In una puntata di I’m celebrity… Get my out oh Here ha ribadito che Hewitt non conosceva ancora Diana quando Harry è nato. Secondo la versione ufficiale si sarebbero incontrati solo nel 1986.

Poi c’è James Hewitt stesso che, in una puntata di Sunday Night, alla domanda se fosse lui il padre del nipote di Elisabetta, ha risposto decisamente con un bel no. Per lui queste voci continuano a circolare perché aiutano a vendere i giornali. Nonostante queste testimonianze c’è ancora chi sostiene che il marito di Meghan non sia il vero figlio di Carlo.

It is absolutely absurd to suggest that James Hewitt is Prince Harry’s real father pic.twitter.com/vPuAnPpQ7p — keewa (@keewa) March 13, 2017

L’articolo Il principe Harry è davvero figlio di Carlo? | Svelata l’oscura verità proviene da Political24.