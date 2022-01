il-principe-harry-infastidito-dal-film-spencer:-non-vuole-incontrare-kristen-stewart

Secondo indiscrezioni il Principe Harry starebbe meditando di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2022 per evitare di incontrare Kristen Stewart, protagonista del film Spencer, incentrato sulla figura di sua madre Lady D. Harry non avrebbe affatto gradito l’immagine di sua madre Diana fornita dal lungometraggio e forse anche per questo sarebbe infastidito con Kristen Stewart (che probabilmente riceverà una candidatura come miglior attrice proprio agli Oscar 2022). La cerimonia degli Oscar si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles e al momento non è dato sapere se saranno presenti anche Harry e sua moglie Meghan (che comunque avrebbero ricevuto l’invito ufficiale).

Spencer: il film

Il film Spencer è incentrato sulla vita di Lady Diana e in particolare sul difficile periodo che ha caratterizzato la sua separazione dal Principe Carlo. In Italia il film dovrebbe uscire in aprile e sembra che nel resto d’Europa l’interpretazione di Kristen Stewart abbia ottenuto il consenso di pubblico e di critica. “Tutti pensiamo di conoscerla, invece lei era la persona meno conoscibile, l’essere umano più isolato. Nei tre giorni in cui è ambientato il film lo mostriamo. La parte più triste e beffarda di questa storia è che nessuno la consocerà mai veramente”, ha dichiarato Kristen Stewart alla conferenza stampa di presentazione del film alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia.