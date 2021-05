il-principe-harry:-“nonna-diana-tra-le-prime-parole-pronunciate-da-archie,-vorrei-fosse-qui-per-lui”

Un ricordo indelebile per Harry e l’inizio della memoria intorno a una figura che per l’Inghilterra è stata centrale per il piccolo Archie. È quella di Lady Diana, protagonista di una serie di dolorose confessione rese dal secondogenito a The Me You Can’t See, la docu-serie di Oprah Winfrey dedicata al tema salute mentale. Harry, che aveva già raccontato di avere cercato nella droga e nell’alcol il modo per sfuggire al dolore legato alla scomparsa della madre, affida alla conduttrice afro-americana un’altra tenere rivelazione.

Il nome di Lady Diana tra le prime parole pronunciate da Archie

“Vorrei che avesse potuto incontrare Meghan. Vorrei fosse ancora qui per Archie. Ho una sua foto nella cameretta di mio figlio e il suo nome è stata una delle prime parole che ha pronunciato. Dopo mamma e papà ha detto nonna, nonna Diana”, così Harry racconta a Oprah il modo in cui sta cercando di trasferire al figlio i ricordi più belli legati alla nonna che non ha mai potuto conoscere, morta a soli 36 anni in un incidente stradale mentre veniva inseguita dai paparazzi.

in foto: Lady Diana

Harry: “Ricordo mia madre mentre piangeva inseguita dai paparazzi”

La vita di Diana, soprattutto i suoi ultimi anni, restano un ricordo doloroso per Harry. Ricordo che il principe ha tentato di trasferire al pubblico affinché possa meglio comprendere lo stato in cui versava Diana quando è morta, qualche anno l’intervista bomba del 1995 della quale il giornalista Martin Bashir e la BBC potrebbero essere chiamati a rispondere oggi. Numerosi i responsabili di quella scomparsa, un’opera lenta cominciata, secondo Harry, anni prima che la madre morisse: