il-principe-harry-ricorda-il-principe-filippo:-“mio-nonno-era-un-battutista-leggendario”

Il principe Harry ha rilasciato una dichiarazione in ricordo e in onore di suo nonno, il principe Filippo. Attraverso il sito della fondazione di proprietà sua e di sua moglie Meghan Markle, il principe Harry ha firmato di suo pugno un ricordo che onora suo nonno, morto all’età di 99 anni: “Mio nonno era un uomo di servizio, di onore e dal grande umorismo. Era autenticamente se stesso, aveva uno spirito molto acuto ed era in grado di attirare l’attenzione in qualsiasi occasione grazie al suo fascino, anche perché non sapevi mai quello che avrebbe potuto dire dopo”.

Il principe Harry sveste gli abiti regali del principe Filippo per parlare a tutti di quello che ha rappresentato per lui suo nonno: “Maestro del barbecue, battutista leggendario e sfacciato fino alla fine”.

Sarà ricordato come il più longevo consorte del monarca regnante, un militare decorato, un principe e un duca. Ma per me, come molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno per quanto successo durante quest’anno, era mio nonno: maestro del barbecue, battutista leggendario e sfacciato fino alla fine. È stato una roccia per Sua Maestà la Regina con una devozione senza precedenti, stando al suo fianco per 73 anni e so che in questo momento avrebbe detto a tutti noi, birra in mano, “oh, andate avanti”. Quindi, nonno, grazie per il tuo servizio, per la tua dedizione alla Nonna e per essere sempre stato te stesso. Ci mancherai moltissimo, ma sarai sempre ricordato dalla nazione e dal mondo. Meghan, Archie e io, così come la tua futura pronipote, avremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori.