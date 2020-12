il-principe-harry-sta-male,-parla-il-chirurgo:-svelate-le-sue-condizioni

L’ex Principe Harry Windsor ha lasciato la famiglia reale ma quanto detto non implica una minore attenzione mediatica. In particolar modo, ecco che i media oggi si concentrano su un qualcosa che riguarda la salute dell’ex Duca di Sussex e che a quanto pare ha in comune con altri membri dei Windsor.

Il 2020 per Harry Windsor è stato un anno molto pieno di eventi importanti, piacevoli e no. L’ex Principe ha deciso di dire addio alla carica reale insieme a Megha Markle per un preciso motivo: ovvero l’eccessiva attenzione dei media riservata alla moglie e anche al piccolo Archie.

Dal momento dell’addio alla famiglia reale a oggi per il figlio di Carlo ben poco è cambiato da un punto di vista dei media e, non a caso, ecco che oggi l’attenzione mediatica si concentra su un qualcosa che lo riguarda molto da vicino.

Il problema genetico

Osservando bene il Principe Carlo e i suoi due figli, William e Harry, è facile notare come questi abbiano una cosa in comune e che riguarderebbe proprio un problema genetico… scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ebbene sì, osservando molto attentamente Carlo, William e Harry è possibile notare come i tre uomini abbiano in comune la perdita precoce dei capelli, arrivata per loro già dopo il trentesimo anno di età anche se l’ex Duca di Sussex rispetto al padre e al fratello maggiore sembrerebbe difendersi meglio dal problema in questione.

“La paternità…”

L’ex Duca di Sussex nel corso degli anni ha cambiato davvero tanto la sua immagine? Il Windsor a ogni modo non ha mai parlato dei suoi problemi legati alla caduta dei capelli, cercando di non ‘porre troppa attenzione’ sulla cosa. Ancora oggi Harry Windsor mostra la sua folta chioma rossa, magari non sarà più quella di un tempo ma in pochi ci fanno caso.

A parlare della calvizia, secondo quanto riportato anche Fabulous Dital, è stato il dottore esperto in tale materia, il dott Asim Shahmalak che ha dichiarato: “La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Tuttavia, occorre considerare il forte gene della calvizia che attraversa tutta la famiglia Windsor”.

