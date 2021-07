il-principe-william-incoraggia-l’inghilterra-per-la-finale-di-euro2020:-“portate-a-casa-la-vittoria”

La finale degli Europei 2020 si avvicina, si tratta di una manciata di ore che separano le due nazionali in campo, Italia e Inghilterra, dall’eventuale vittoria. Il Principe William, quindi, per l’occasione ha voluto rivolgere un sentito incoraggiamento alla squadra con un video messaggio, condiviso sull’account ufficiale dei Duchi di Cambridge. L’erede al trono, grande appassionato di calcio, nonché presidente della Federazione Calcio inglese si è rivolto direttamente ai calciatori, invogliandoli a fare del loro meglio per conquistare la coppa dei vincitori.

L’incoraggiamento alla nazionale inglese

“Gareth in bocca al lupo, non credevo possibile che potessimo arrivare fino a questo punto. Faccio i miei complimenti ad ogni calciatore, ognuno di voi ha avuto un ruolo fondamentale, l’Inghilterra vi sostiene, portate a casa la vittoria” è così che il Principe William si rivolge al commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate, che ha guidato l’Inghilterra in questo lungo viaggio fino alla partita finale degli Europei che, come è accaduto per molte altre partite del torneo, si giocherà a Wembley, il più importante stadio londinese che, quindi, potrebbe accogliere la vittoria di una delle squadra che si contendono il titolo. Magari sotto gli occhi attenti della Royal Family, compreso il piccolo George. Un’emozione, quella degli Europei, che gli inglesi non vivono da diversi anni, considerando che l’ultima occasione avuta per accaparrarsi il titolo è stata nel 1996.

L’entusiasmo di William per la finale

Una volta arrivati in finale, infatti, anche il Principe William non aveva esitato a manifestare il suo entusiasmo con un tweet in cui si complimentava con la nazionale per il lavoro fatto: “Portate a casa la coppa”, aveva dichiarato in quell’occasione. Non resta che aspettare la partita di stasera, quindi, per sapere se la nazionale guidata da Roberto Mancini riuscirà ad avere la meglio su quella guidata da Soutgate. Intanto sul prato inglese si consumerà un’altra grande sfida epocale, quella che vedrà battersi il giovanissimo tennista Berrettini con Djokovic durante il torneo di Wimbledon.