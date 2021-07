il-principe-william-smaschera-meghan.-harry-scappa-a-londra

Il principe William aveva un sospetto su Meghan Markle e per questo aveva dato un consiglio al fratello Harry: il retroscena.

Potrebbero migliorare i rapporti tra la coppia formata da Meghan Markle e il principe Harry e la Royal Family.

Il Daily Mail ha rivelato un retroscena. Tra qualche settimana il principe Harry dovrebbe fare ritorno nel Regno Unito. Il motivo sarebbe quello di partecipare ad un altro evento dedicato alla madre, Diana Spencer. Con il principe e duca del Sussex ci potrebbe essere anche moglie Meghan Markle.

A seguito della rapida visita in questa settimana per partecipare all’inaugurazione del memoriale di Diana con il principe William ci sarebbe un altro viaggio, previsto per in occasione di un evento che si dovrebbe tenere a settembre.

Infatti, stando a quanto ha scritto il tabloid, Harry e William non sono riusciti a confrontarsi per cercare di “guarire la loro frattura fraterna“.

Poco è stato il tempo in cui è stato presente Harry che, a seguito del ricevimento di Kensington Palace, ha fatto ritorno a Frogmore Cottage per poi andarsene.

Meghan Markle, il sospetto del principe William e il consiglio ad Harry

Harry ha forse compreso che nella Royal Family manca la fiducia in lui e nella sua famiglia. Fiducia che – stando a quanto riferito da un insider e riportato dall’Express – William non ha mai avuto in Meghan.

Il sospetto da parte del fratello del duca del Sussex è che la donna fosse “troppo veemente per sedersi comodamente nei confini della famiglia reale“, ha dichiarato un esperto della Royal Family.

Per questo pare che il duca di Cambridge abbia detto al fratello che non era necessario un “corteggiamento alla velocità della luce“. Da quel momento i rapporti hanno preso una certa piega diventando sempre più difficili.