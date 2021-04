Il principino Louis compie 3 anni e la somiglianza con il fratello maggiore George è impressionante

Il principino Louis oggi compie 3 anni e il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, hanno pubblicato un post Instagram per mostrare ai sudditi e al mondo come cresce il loro terzogenito. Dopo i funerali del principe consorte, il triste compleanno della Regina e la veloce partenza del principe Harry, finalmente un sorriso per la Royal Family. Un doppio sorriso perché oggi è anche l’onomastico del principe George. Louis somiglia molto al fratello maggiore (ormai cresciuto e diventato un ometto), che con le sue smorfie ha conquistato il mondo.

La doppia festa e la foto del principino Louis

Per i duchi di Cambridge oggi doppia festa: il compleanno del principino Louis e l’onomastico del principino George. Ma sul profilo Instagram della famiglia reale lo spazio è tutto per il Louis: William e Kate infatti hanno deciso di condividere uno scatto del bimbo di mercoledì scorso nel suo primo giorno di asilo. Una biciclettina rossa, zainetto sulle spalle, calzoncini corti, una camicia con sopra un maglioncino e scarpine blu: ecco la foto di Louis – che posa divertito – il terzo figlio del principe William. Il piccolo ha iniziato a frequentare la Willcocks Nursery School di Londra, che ha sede non molto lontano da Kensington Palace, dove vive la famiglia. Secondo i tabloid britannici, dopo la scuola i bambini si riuniranno con i genitori per il tradizionale taglio della torta e pare che anche quest’anno sarà Kate a prepararla. Come ha più volte ribadito, adora preparare i dolci per i figli con le sue mani a costo di restare alzata fino a tardi.

in foto: I duchi di Cambridge con i tre figli: a partire da sinistra Louis, Charlotte e George.

La famiglia del principe William

Il principe William ha conosciuto Catherine Middleton detta Kate alla St. Andrew’s University, in quanto sua collega di studi. La relazione tra i due tra alti e bassi è durata quasi otto anni, poi nel 2007 una breve rottura, seguita da una riconciliazione e dalla proposta di matrimonio (William regalò a Catherine, come anello di fidanzamento, lo stesso gioiello che fu donato dal Principe Carlo a Lady Diana nel 1981). Il fidanzamento ufficiale venne annunciato il 16 novembre 2010 dalla casa reale britannica e dopo un anno si sono sposati il 29 aprile 2011 ( lo stesso giorno in cui la Regina ha concesso a William il titolo di Duca di Cambridge). Dal matrimonio sono nati tre figli: George (7 anni), Charlotte (5 anni) e Louis (3 anni).