Il Professore della Casa di carta sarà nella nuova serie Boundless

Mentre la quinta stagione della produzione originale Netflix è in arrivo nella seconda metà dell’anno, l’attore Álvaro Morte sarà il protagonista di una miniserie Amazon Prime Video dedicata alla spedizione di Magellano intorno al globo

In una lettera inviata ai suoi investitori nei giorni scorsi (in cui si attestava fra l’altro un rallentamento dei nuovi abbonati nei primi mesi del 2021), Netflix ha assicurato che nella seconda metà dell’anno ci sarà il debutto della quinta stagione de La Casa di carta, così come il ritorno di altri grandi successi quali The Witcher, You e Sex Education. Ma le novità per quanto riguarda la produzione originale spagnola non finiscono qui: nelle scorse ore è stato annunciato un importante ruolo per l’attore che interpreta il Professore.

Álvaro Morte, divenuto celebre nei panni della mente geniale dietro al gruppo di ladri dalle tute rosse, sarà uno dei protagonisti della nuova miniserie prodotta da Amazon Prime Video, in collaborazione con la tv pubblica spagnola, Rtve, Boundless. I quattro episodi, diretti da Simon West (Con Air, The Expendables 2), racconteranno le gesta di due mitici esploratori che hanno cambiato per sempre la conoscenza del nostro pianeta, ovvero Juan Sebastián Elcano e Ferdinando Magellano. Morte interpreterà Elcano, il primo uomo europeo a completare, all’inizio del Cinquecento, la circumnavigazione del globo, portando a termine l’impresa avviata dal portoghese Magellano, morto nel 1521 nelle Filippine.

Ad affiancare Álvaro Morte, nei panni dello stesso Magellano, sarà Rodrigo Santoro, attore brasiliano noto per la sua partecipazione in Lost e più di recente in Westworld. Le riprese di Boundless iniziano alla fine di aprile nei Paesi Baschi e in Navarra, prima di spostarsi in Repubblica Dominicana per le scene marittime e tornare poi in Spagna nelle città di Siviglia e Madrid. Due delle navi originali della spedizione sono state ricostruite in scala, mentre verrà utilizzata la riproduzione dell’unica imbarcazione sopravvissuta alla spedizione.