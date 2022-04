il-progetto-di-staking-di-lido-finance-(ldo)-cresce-con-l’avvicinarsi-di-ethereum-2.0

L’aggiornamento ormai imminente di Ethereum 2.0 potrebbe aver contribuito alla crescita del +25% in una settimana di Lido Finance (LDO)

La crescita del prezzo del token di Lido Finance (LDO) è stata del +10% circa nelle ultime 24 ore, mentre nell’ultima settimana ha registrato una crescita del +25% circa, probabilmente anche grazie all’ormai prossima fusione di Ethereum e l’imminente nascita di ETH 2.0.

Il token di Lido Finance è infatti passato nelle ultime 24 ore da un valore di 4,25$ a 4,82$ secondo i dati estratti da CoinMarketCap. Nel caso di LDO parliamo di un token di governance che permette ai titolari di votare le proposte e regolare i parametri delle commissioni all’interno di Lido Finance.

I movimenti di prezzo cui assistiamo oggi sono comunque parte di una tendenza rialzista emersa già da diversi giorni, infatti nell’ultima settimana LDO è cresciuto del +25%. Se al 28 marzo il prezzo di LDO si attestava intorno a 3,66 dollari, andando a ritroso ci accorgiamo che rispetto a un mese fa il prezzo è più che raddoppiato.

Prezzo LDO in crescita grazie a ETH 2.0?

Non è chiaro cosa abbia determinato questo movimento rialzista che ha portato a ridosso dei 5 dollari il prezzo di LDO, ma è probabile che abbia influito l’ormai prossimo aggiornamento di Ethereum 2.0, con il quale la rete numero due passerà dal meccanismo della proof of work (PoW) a quello della proof of stake (PoS).

Il cambiamento ormai imminente per Ethereum è stato chiamato “The Merge” e dovrebbe concretizzarsi entro la fine del secondo trimestre 2022 “o forse scivolare al terzo trimestre” spiega Joe Lubin, CEO di ConsenSys e co-fondatore di Ethereum.

Cos’è Lido Finance LDO e come funziona

Lido Finance (LDO) è una crypto attualmente poco conosciuta, si tratta di un progetto di staking che permette agli utenti di depositare le proprie partecipazioni in Ethereum e guadagnare un rendimento.

Un processo diverso da quello di fornire liquidità su uno scambio decentralizzato (DEX). Questi depositi vengono invece utilizzati per proteggere Ethereum 2.0 basato su PoS, che è stato recentemente rinominato “Consensus Layer”.

Come accade per i miners su una rete PoW, sulle reti PoS servono dei validatori che garantiscono che la rete approvi transazioni legittime e rifiuti transazioni fraudolente. E a differenza dei miner che richiedono un’elevata quantità di hardware ed energia, gli utenti possono diventare validatori “scommettendo” la criptovaluta nativa della rete.

Nel caso di Ethereum gli utenti possono diventare validatori puntando 32 ETH, che agli attuali prezzi non è una somma a portata di tutti, superando i 110 mila dollari.

Inoltre, scommettendo quei 32 ETH, di fatto hai bloccato l’importo e non puoi riscattarlo finché la transazione non viene eseguita. Il che significa che la somma non è solo molto alta, ma resta anche sospesa in una sorta di limbo per un periodo indefinito.

Ed è proprio qui che entra in gioco Lido. Grazie a questo progetto gli utenti possono depositare un qualsiasi importo di Ethereum e guadagnare il 3,9% pagato in ETH, ed anche non potendo sbloccare gli Ethereum impegnati puoi ricevere un’altra criptovaluta in cambio come una ricevuta per questa attività.

Il token così riconosciuto viene chiamato “staking Ethereum” oppure “stETH” laddove uno stETH equivale di fatto ad un ETH. E dal momento che stETH trova maggiore adozione all’interno del più ampio ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), gli utenti possono guadagnare un rendimento aggiuntivo su questa risorsa su piattaforme come Curve e Aave.

È plausibile quindi che la maggiore adozione legata all’anticipazione sull’evento Ethereum Merge sia stata la causa principale della crescita del prezzo di LDO di questi giorni.

L’articolo Il progetto di staking di Lido Finance (LDO) cresce con l’avvicinarsi di Ethereum 2.0 proviene da ValuteVirtuali.com.